Dia final do MEO Pro Portugal está na água em Supertubos

Está ON o dia final do MEO Pro Portugal 2022! O mar caiu em relação aos dias anteriores, mas a ação vai para a água a partir das 7 horas em Supertubos, de forma a coroar já esta manhã de segunda-feira os campeões da etapa portuguesa, a terceira da temporada no CT 2022.Com cerca de três horas de prova pela frente, oito surfistas vão estar na água neste dia final. A ação vai arrancar com as meias-finais femininas, passando depois para as meias-finais masculinas e depois as finais, que deverão começar por volta das 9 horas.Do lado feminino, Stephanie Gilmore enfrenta Lakey Peterson na primeira meia-final, enquanto Carissa Moore defronta Tatiana Weston-Webb. Moore e Peterson são as duas surfistas que ainda podem roubar a liderança do ranking feminino a Brisa Hennessy.Já na prova masculina, a primeira semifinal opôs os brasileiros Filipe Toledo e Italo Ferreira, que prometem dar espetáculo de aéreos nas rampas de Supertubos. Na segunda meia-final, John John Florence enfrenta o outsider Griffin Colapinto, que ontem fez a primeira nota 10 da temporada.