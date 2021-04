Documentário 'Looking for Perfection' disponível até hoje

O documentário 'Looking for Perfection', sobre o Capítulo Perfeito 2019-20, está disponível até hoje, no canal de Youtube do Capítulo Perfeito - terá depois uma tournée por vários festivais de cinema.



Looking for Perfection retrata a história da última edição do Capítulo Perfeito, campeonato de surf que decorre no melhor dia de ondas do inverno, na Praia de Carcavelos. A 17 de Fevereiro de 2020 a praia de Carcavelos acolheu alguns dos melhores tuberiders nacionais e internacionais com ondas pesadas e tubulares que chegaram aos 3 metros.



Para além de imagens de ação, Looking for Perfection mostra ainda os bastidores do evento e entrevistas inéditas com alguns dos surfistas nacionais e internacionais. Segue também Cory Lopez, Anthony Walsh e Balaram Stack em outras ondas icónicas do surf em Portugal, como Coxos e Supertubos.