Dois havaianos e um peruano com wildcard para o Pipe Masters

A pouco mais de 10 dias para o arranque oficial da temporada de 2022 do circuito mundial de surf, a World Surf League anunciou esta segunda-feira os nomes dos três surfistas que garantiram convite para competirem frente à elite mundial na famosa onda de Pipeline. Na prova masculina os wildcards sorriram ao peruano Miguel Tudela e ainda ao havaiano Barron Mamiya, enquanto do lado feminino a convidada foi a havaiana Moana Wong.O grande destaque vai para Moana Wong, que é considerada por muitos como a maior especialista feminina de Pipeline. Local da onda mais famosa do North Shore de Oahu e do surf mundial, Moana Wong promete dar muitas dores de cabeça às tops mundiais, naquela que vai ser a primeira vez que o CT vai ter uma etapa feminina em Pipe.A WSL justifica a escolha da rainha de Pipeline com toda a fama que ela adquiriu a surfar esta onda, além de ter sido a vencedora do QS1000 ali realizado no final de 2021, onde bateu algumas das surfistas que fazem parte da elite mundial. Além disso, Moana Wong também tem sido uma das surfistas em maior evidência na Triple Crown havaiana digital que se encontra a decorrer. Isto depois de no ano passado ter sido a melhor surfista em Pipe na primeira edição desta competição.Dessa forma, Moana Wong vai estrear-se na ronda inaugural frente a outra havaiana e sua grande rival nesta onda, a campeã mundial e olímpica em título, Carissa Moore. Uma vez que Moore parte como número um do seeding, sabe que na primeira ronda fica inserida no heat 3, com a companhia da número 12 do seeding e também da número 18, que é sempre a surfista convidada – se não existirem baixas de última hora, que alterem o draw.Do lado masculino, os convites foram para dois surfistas distintos. Por um lado Miguel Tudela, que, apesar de ser peruano, é um com muitos anos de provas no Havai, sobretudo no WQS, e que no ano passado se estreou no CT precisamente nesta etapa. Tudela deverá ficar colocado no mesmo heat do campeão mundial em título Gabriel Medina. Por outro lado, Barron Mamyia é um dos melhores competidores havaianos do WQS e esta semana está em destaque por ter destronado provisoriamente John John Florence da liderança da Triple Crown havaiana digital.Depois de muitos anos em que os wildcards foram determinados através de um evento de trials na bancada mais temida do surf mundial, desta vez a WSL atribuiu as vagas por convite, fruto da contingência atual no Havai causada pela pandemia. Tudela, Mamiya e Wong são, para já, as novidades entre o elenco do Pipe Masters, embora ainda possam surgir mais convites em virtude de possíveis ausências entre o top 34 mundial.