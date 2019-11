Dois portugueses na luta pelo título mundial de Ondas Grandes

O período de espera do Jaws Big Wave Championship arrancou no início deste mês e há dois portugueses que irão estar em ação na temida onda de Maui, no Havai, quando a competição for colocada na água. Alex Botelho e Nic von Rupp foram confirmados pela WSL no elenco desta prestigiada prova, que irá definir o campeão mundial de ondas grandes de 2019/2020.Depois da reformulação anunciada recentemente pela WSL, que determinou o fim do circuito mundial de ondas grandes, o evento de Jaws passou a ser etapa única na atribuição do título. Dessa forma, Alex e Nicolau chegam a Maui na luta por este prestigiado troféu, eles que estavam qualificados para o circuito de 2019/2020, que acabou por não acontecer.O período de espera deste super campeonato decorre até dia 31 de março, esperando-se, assim, por uma ondulação grande e perfeita durante os próximos cinco meses para colocar a prova na água. A etapa terá o patrocínio da cbdMD, num acordo histórico que envolve o primeiro patrocínio de uma empresa relacionado com CBD (canabidiol), uma substância que até ao ano passado era proibida pela agência mundial antidopagem.Além de contar com os melhores big riders do Mundo, como Grant "Twiggy" Baker, campeão mundial em título, Lucas Chianca, Billy Kemper, Kai Lenny, Makua Rothman ou Greg Long, Jaws vai ainda receber uma etapa feminina, onde se irá decidir a campeã mundial da especialidade.cbdMD Jaws Big Wave Championships Competitor List:Women’s DivisionPaige Alms (HAW)Justine Dupont (FRA)Emily Erickson (HAW)Raquel Heckert (BRA)Keala Kennelly (HAW)Andrea Moller (BRA)Felicity Palmateer (AUS)Bianca Valenti (USA)Wildcard 1 TBDWildcard 2 TBDMen’s DivisionGrant Baker (ZAF)Alex Botelho (PRT)Russell Bierke (AUS)Lucas Chianca (BRA)Trevor Carlson (HAW)Nathan Florence (HAW)Natxo Gonzalez (EUK)Greg Long (USA)Mark Healey (HAW)Billy Kemper (HAW)Kai Lenny (HAW)Albee Layer (HAW)Tyler Larronde (HAW)Nic Lamb (USA)Tom Lowe (GBR)Torrey Meister (HAW)Jamie Mitchell (AUS)Jojo Roper (USA)Koa Rothman (HAW)Makuakai Rothman (HAW)Nic von Rupp (PRT)Ian Walsh (HAW)Wildcard 1 TBDWildcard 2 TBD