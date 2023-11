Dois portugueses nas finais do Mundial ISA de Parasurfing

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Camilo Abdula qualificou-se esta sexta-feira para a final da categoria de Stand 1 do Mundial ISA de Parasurfing, que está a decorrer em Huntington Beach, na Califórnia. Abdula juntou-se, assim, a Marta Paço, que também já tinha carimbado a vaga para a final da categoria de VI 1.

Camilo Abdula e Marta Paço vão, assim, defender os títulos mundiais nas respetivas categorias, que tinham conquistado no ano passado, também em Huntington Beach. No caso da jovem surfista de Viana do Castelo está em jogo a possibilidade de conquistar o título mundial pela terceira vez consecutiva.

Para chegar à final, que se realiza este sábado, Camilo Abdula foi segundo na bateria da meia-final, vendo o brasileiro Roberto Pino alcançar a proeza de registar a pontuação máxima, com 20 pontos – obteve duas ondas de 10 pontos. Ainda assim, o surfista português conseguiu garantir a segunda posição do heat e consequente bilhete para a final.

"Estamos na final! É a minha terceira final consecutiva no Mundial, o que significa que continuo entre os melhores surfistas do Mundo na minha categoria e isso é muito gratificante. O mais difícil é sempre chegar à final e este ano não foi diferente. O primeiro heat não correu bem, no segundo competi super ansioso, mas consegui chegar aqui e agora à final. O mais difícil está feito e agora tudo é possível, mas o objetivo é o ouro e o título", frisou Abdula.

João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf e líder da comitiva, celebrou o feito de Camilo e da equipa. "Foi uma prestação muito boa do Camilo, numa bateria muito bem disputada em que ele cumpriu os seus objetivos e está na final. Aconteça o que acontecer, temos uma medalha garantida e está de parabéns", ressalvou.

A equipa nacional viajou para a Califórnia com quatro representantes, com Afonso Faria (Prone 2) e Tomás Freitas (Kneel) a não terem conseguido carimbar a passagem às finais das respetivas categorias.