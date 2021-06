Duas dezenas de portugueses em ação no QS1000 de Pantín

Arranca esta terça-feira na Galiza o Pantín Classic Pro, histórico campeonato que este ano marca o final do QS regional europeu e que vai ajudar a definir os surfistas europeus apurados para as Challenger Series da segunda metade do ano. Os 22 portugueses em prova (16 na prova masculina e 6 na feminina) já ficaram a conhecer os heats em que estão inseridos.





Do lado feminino, a prestação portuguesa começa no round 2, com Kika Veselko e Gabriela Dinis a estarem inseridas no 6, onde vão enfrentar a francesa Hina-Maria Conradi e ainda uma surfista vinda da ronda inaugural.Já na ronda 3 entram em ação as top seeds, com Yolanda Hopkins e Carolina Mendes a estarem juntas no heat 2, onde vão defrontar duas surfistas vindas da fase prévia da competição. Por sua vez, Teresa Bonvalot está no heat 3, com a basca Garazi Sanchez-Ortun e mais duas surfistas vindas da ronda 2 e, por fim, Mafalda Lopes vai competir no heat 8 com a francesa Maud Le Car e mais duas surfistas vindas também da fase anterior.Do lado masculino, a armada lusa vai ter três representantes logo em ação na ronda inaugural. Francisco Almeida enfrenta o italiano Filippo Orso e o francês Lens Arancibia Avila no heat 2, José Champalimaud enfrenta o holandês Tom Boelsma e o francês Elijah Chort no heat 3 e Martim Paulino está no heat 4, somente com o francês Maxim dos Anjos, podendo avançar direto para a fase seguinte, caso não existam entradas de última hora.Na fase seguinte, Joaquim Chaves está inserido no heat 1, com Henrique Pyrrait e Guilherme Ribeiro juntos no heat 2. Luís Perloiro vai estar no heat 3, Diogo Martins e Martim Nunes ambos no heat 7, Martim Carrasco no heat 8, Eduardo Fernandes vai estar no 10, caso recupere do problema que o afetou na recente etapa da Liga MEO Surf, Miguel Matos no heat 13, Pedro Coelho no 14 e, por fim, Daniel Nóbrega no 15.Quanto aos tops seeds, Pedro Henrique compete no heat 15 da ronda 3, frente ao francês Paul Cesar Distinguin e mais dois adversários vindos da ronda 3. Já Afonso Antunes, que recebeu um wildcard para entrar direto nesta ronda, ficou inserido no heat 13, onde também estarão o francês Tristan Guilbaud e outros dois surfistas vindos da fase prévia.Este QS1000 realiza-se até domingo e será decisivo para as contas do ranking europeu. Se na prova masculina, Vasco Ribeiro sagrou-se campeão europeu e já carimbou o acesso às Challenger Series, não indo por isso à Galiza, do lado feminino ainda há muita coisa em jogo. Teresa Bonvalot é neste momento 7.ª do ranking e Yolanda Hopkins 10.ª. A primeira tenta manter posição no top 8, enquanto a segunda procura subir duas posições para conseguir a qualificação para as Challenger Series, onde vão estar em jogo as vagas para o World Tour de 2022.