EDP Billabong Ericeira Pro: Frederico Morais avança para a 4.ª ronda

Frederico Morais garantiu ao início da manhã desta sexta-feira a qualificação para a 4.ª ronda do EDP Billabong Ericeira Pro, QS10000 que se está a disputar até ao fim-de-semana em Ribeira d’Ilhas. Kikas conseguiu uma qualificação tranquila no heat 7 da 3.ª ronda, o segundo realizado no dia de hoje, dando mais um passo rumo ao regresso ao WCT.Apesar de ter deixado escapar o triunfo no heat para o australiano Chris Zaffis (13,77), a qualificação nunca esteve em risco para o português, que começou a disputa com uma onda de 6,50 e na segunda metade da bateria confirmou o bom momento com outra onda idêntica, pontuada com 6,87 pontos.Com um total de 13,37 pontos, Frederico conseguiu superar o brasileiro e top do WCT Peterson Crisanto (11,57) e ainda o havaiano e ex-top do WCT Keanu Asing (9,10) rumo à próxima fase do evento ericeirense. Na 4.ª ronda, Kikas vai estar no heat 6, que contará com mais dois surfistas ainda a definir e que serão conhecidos nos próximos heats – dois avançam para os oitavos-de-final e apenas um fica pelo caminho – e que deverá ser disputado ainda hoje.Certo é que Kikas já tem assegurados, pelo menos, 2200 pontos para o ranking do circuito mundial de qualificação (WQS), o que o deixa mais perto do objetivo da qualificação. Neste momento, o surfista português já está a substituir 650 pontos, que era o pior dos cinco resultados a contar, o que o deixa virtualmente em 9.º do ranking e com 15950 pontos.Resta recordar que Frederico chegou à Ericeira no 10.º posto do ranking e dentro dos lugares de qualificação, depois de ter conseguido um triunfo no QS6000 dos Açores. Quanto mais rondas continuar a avançar na Ericeira mais passos dá rumo ao WCT 2020, com a fasquia para a qualificação a estar colocada nos 20 mil pontos. Isto numa altura em que, além da Ericeira, ainda faltam disputar-se mais dois eventos QS10000 no Havai.