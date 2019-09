EDP Billabong Pro Ericeira: Dois wildcards para surfistas portugueses 

Faltam escassos dias para o arranque do EDP Billabong Pro Ericeira, a antepenúltima etapa de estatuto máximo (QS10000) do circuito mundial de qualificação (WQS) em 2019, e ficaram esta sexta-feira a ser conhecidos quatro dos seis surfistas que vão receber wildcards para competir entre a nata do top 100 mundial. Dois deles são portugueses e locais da Ericeira.Tomás Fernandes, atual número um do ranking nacional e ex-top 100 mundial, e Henrique Pyrrait, jovem local de Ribeira d’Ilhas, que irá fazer a estreia em eventos deste estatuto, foram os dois surfistas presenteados com o convite por parte da organização. Tomás vai ter entrada direta na 2.ª ronda, enquanto Henrique Pyrrait inicia a prova na ronda inaugural.Os outros dois wildcard já conhecidos foram atribuídos pela WSL e sorriram a surfistas europeus, com o espanhol Andy Criere a garantir entrada direta para a 2.ª ronda e o jovem francês Justin Becret, que já havia recebido um convite no ano passado, começar a prova na 1.ª ronda.Faltam agora atribuir mais dois convites por parte da WSL, havendo a possibilidade de um deles ser para o campeão nacional Miguel Blanco. Apesar de já ter feito parte do top 100 mundial no início da presente temporada, Blanco acabou por não conseguir entrada direta na prova, ocupando a oitava posição da lista de alternates.A apenas quatro dias do arranque da prova e dependente de desistências de última hora, um wildcard pode ser mesmo a única esperança do surfista português para conseguir entrar em prova. Na mesma situação está Pedro Henrique, mas o antigo campeão nacional surge apenas no 19.º posto da lista de espera.