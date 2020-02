Eduardo Fernandes resiste em dia curto nas Canárias

Foi um terceiro dia curto e nada positivo para a armada lusa em Las Americas, no QS1500 de Tenerife. Com as condições do mar a piorarem em relações às incríveis ondas da véspera, apenas se realizaram 11 dos 16 heats da ronda masculina e, após várias eliminações, Eduardo Fernandes foi o único português a conseguir seguir em frente.

Após quatro eliminações consecutivas entre os portugueses, Edu salvou a honra nacional com um triunfo sólido no heat 6, depois de somar 12,67 pontos, contra os 22,17 do francês Erwan Blouin, que também seguiu em frente. Pelo caminho o surfista brasileiro deixou ainda o francês Leo Paul-Etienne (10,70) e do britânico Logan Nicol (8,20).

Antes disso, a armada lusa já tinha perdido o contributo de Martim Carrasco – terceiro no heat 1 -, Pedro Coeho – terceiro no heat 2 -, Gonçalo Vieira – quarto no heat 4 – e Guilherme Fonseca – terceiro no heat 5. A juntar a isso, registou-se ainda a ausência do campeão nacional Miguel Blanco, que estava inserido no mesmo heat de Pedro Coelho, acabando por não entrar em prova.

Eduardo Fernandes avançou assim para a 4.ª ronda, onde vai estar no heat 3 a medir forças com os franceses Thomas Debierre e Tiago Carrique e ainda com o basco Jatyr Berasaluce. Mas a ele ainda se podem juntar Francisco Almeida, Diogo Martins e Pedro Henrique, que ainda têm de competir nos últimos heats da 3.ª ronda, quando a prova retomar.

Além destes quatro surfistas, Portugal ainda tem em prova três representantes na prova feminina, depois de ontem Francisca Veselko, Yolanda Hopkins e Teresa Bonvalot terem garantido a passagem à 3.ª ronda. E esta quinta-feira poderão regressar à ação nas esquerdas de Las Americas.