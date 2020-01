El Salvador vai decidir últimas vagas para Tóquio’2020

A Associação Internacional de Surf (ISA) anunciou esta segunda-feira que El Salvador vai servir de palco para a edição de 2020 do Mundial de seleções, que servirá igualmente para definir as últimas vagas olímpicas para Tóquio’2020. Em jogo, de 9 a 17 de maio, vão estar sete vagas femininas e cinco vagas masculinas.





Apesar de ter pouca tradição no surf mundial este pequeno país na América Central vai assim ser um palco decisivo para a estreia do surf nos Jogos Olímpicos. As ondas de El Sunzal e La Bocana vão ser assim o palco da competição, que decorrerá simultaneamente nos dois picos, que têm cerca de 1 quilómetro de distância entre eles.El Salvador já recebeu recentemente o Mundial ISA de SUP e também já foi palco de etapas do circuito da América Latina, pelo que a ISA está confiante no sucesso desta edição do Mundial, que anuncia como histórica devido à importância que terá na qualificação olímpica.Depois dos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru, do Mundial ISA 2019, no Japão, e do Circuito Mundial de 2019, este Mundial será a última prova de acesso aos Jogos. Depois disso, ficam definidos e oficializados os 20 surfistas homens e 20 mulheres que vão a Tóquio’2020.No Mundial do ano passado Frederico Morais foi o melhor europeu e, dessa forma, garantiu uma vaga para Portugal em Tóquio’2020. Mas a equipa portuguesa pode conseguir mais três vagas nesta prova. Isto porque além das quatro vagas para o melhor de cada continente (Europa, África, Ásia e Oceânia) existem ainda mais vagas – três nas mulheres e uma nos homens - para os surfistas melhor posicionados extra continentes.