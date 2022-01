Eleição do Capítulo Perfeito arrancou esta quinta-feira

Os fãs de surf podem eleger a partir desta quinta-feira os 16 surfistas que vão participar na 8ª edição do Capítulo Perfeito, que irá realizar-se na praia de Carcavelos, em Cascais. São 32 os surfistas submetidos a votação, 14 portugueses e 13 estrangeiros e cinco incluídos na categoria 'nova geração' (até 17 anos). O grupo final será composto por seis nacionais, sete internacionais, dois convidados e um 'nova geração'.Nic Von Rupp, Tiago Pires, Afonso Antunes, Miguel Blanco, Guilherme Ribeiro, Filipe Jervis, João Guedes, Martim Carrasco, João Mendonça, Pedro Boonman, Ivo Cação, Ruben Gonzalez, Guilherme Fonseca e Luís Perloiro são os portugueses que competem pelas vagas disponíveis.Adriano de Sousa (Brasil), antigo campeão mundial, é o nome mais sonante entre estrangeiros, ao qual se somam Clay Marzo (Havai), Balaram Stack (EUA), Bruno Santos (Brasil), Kiron Jabour (Havai), Aritz Aranburu (Espanha), Lucas Silveira (Brasil), Luka Davis (EUA), Matt Bromley (África do Sul), Russel Bierke (Austrália), Torrey Meister (Havai), Cory Lopez (EUA) e Adrian Buchan (Austrália).Martim Fortes, Matias Canhoto, Salvador Vala, Santiago Graça e Kailani Rennó (Brasil) são os candidatos à única vaga para a ‘nova geração’.Um dos convidados será o havaiano Anthony Walsh, campeão em título da prova, e o outro será um 'wild-card' local da Praia de Carcavelos, atribuído num campeonato 'trials', a realizar em data a anunciar.A votação, que pode ser feita no site do Capítulo Perfeito, abre esta quinta-feira às 18 horas e prolonga-se até às 23h59 de sábado.