Eliminação de John John Florence causa surpresa em Newcastle

A praia de Merewether Beach voltou a oferecer condições dignas de WQS para os melhores surfistas do Mundo transformarem em ondas de WCT. E foi assim que ao longo da última madrugada se realizou a ronda 3 da Newcastle Cup. Tudo começou com Kikas a garantir a passagem aos oitavos-de-final e, no final, apenas um dos principais candidatos ficou pelo caminho. Precisamente John John Florence, que esteve perto de nem sequer ter de competir nesta fase da prova.





O havaiano e atual número um mundial viveu um verdadeiro golpe de teatro. Horas antes de a ação recomeçar foi noticiado que o adversário, o rookie Morgan Cibilic tinha sofrido uma lesão no freesurf, que o deixava em dúvida para o duelo. Cibilic nem sequer conseguiu surfar de manhã cedo, antes de a prova retomar. Mas não faltou ao heat e, não sabemos bem qual a lesão, mas a verdade é que o jovem surfista local varreu completamente John John.Cibilic esteve em altíssimo nível, começando a sua performance com 8,10 pontos e terminando com a melhor onda de todo o campeonato: 9,03. Imaginem se não estivesse limitado… Florence ficou completamente aos papéis durante o heat e não conseguiu mais que 13,16 pontos contra 17,13 do adversário. A verdade é que se continuar nesta forma, o australiano é sério candidato ao prémio de rookie da temporada.John John entregou, assim, praticamente a licra amarela aos rivais, que aproveitaram esta surpresa para carimbar todos a passagem à fase seguinte. Ninguém vacilou. Medina já tinha vencido o heat inaugural da ronda, marcando agora encontro com Kikas nos oitavos-de-final. E a verdade é que se o brasileiro superar o português fica provisoriamente com a liderança do ranking na sua posse.Com maior ou menor dificuldade, num dia em que o mar decidiu equilibrar bastante os heats, Julian Wilson, Owen Wright, Italo Ferreira, Jordy Smith e Kanoa Igarashi também seguiram em frente. Mas outro dos grandes destaque foi a prestação de Filipe Toledo, que venceu o italiano Leo Fioravanti no último heat do dia, com um incrível score de 16,23, mostrando que já está embalado neste tipo de condições.Adriano de Souza, que surfou o heat 500 da carreira, Wade Carmichael, Ryan Callinan, Griffin Colapinto, Deivid Silva, Conner Coffin e Yago Dora foram os outros vencedores da ronda. Fica, assim, tudo em aberto para os oitavos-de-final onde há grandes embates em perspetiva. Desde logo Kikas frente a Medina, mas também Adriano de Souza contra Julian Wilson, Ryan Callinan frente a Owen Wright ou o campeão mundial em título Italo Ferreira com Griffin Colapinto. A ação pode retomar já esta quinta-feira (sexta-feira na Austrália).HEAT 1: Gabriel Medina (BRA) 12.16 DEF. Connor O'Leary (AUS) 9.60HEAT 2: Frederico Morais (PRT) 12.10 DEF. Adrian Buchan (AUS) 11.20HEAT 3: Adriano de Souza (BRA) 10.93 DEF. Jeremy Flores (FRA) 7.40HEAT 4: Julian Wilson (AUS) 11.67 DEF. Jack Robinson (AUS) 4.00HEAT 5: Morgan Cibilic (AUS) 17.13 DEF. John John Florence (HAW) 13.16HEAT 6: Wade Carmichael (AUS) 12.17 DEF. Seth Moniz (HAW) 11.67HEAT 7: Ryan Callinan (AUS) 11.40 DEF. Crosby Colapinto (USA) 11.06HEAT 8: Owen Wright (AUS) 9.60 DEF. Miguel Pupo (BRA) 9.00HEAT 9: Italo Ferreira (BRA) 12.80 DEF. Jackson Baker (AUS) 11.20HEAT 10: Griffin Colapinto (USA) 11.43 DEF. Michel Bourez (FRA) 10.50HEAT 11: Kanoa Igarashi (JPN) 10.83 DEF. Ethan Ewing (AUS) 8.50HEAT 12: Deivid Silva (BRA) 10.50 DEF. Caio Ibelli (BRA) 8.74HEAT 13: Jordy Smith (ZAF) 11.50 DEF. Alex Ribeiro (BRA) 10.40HEAT 14: Conner Coffin (USA) 11.84 DEF. Peterson Crisanto (BRA) 11.37HEAT 15: Yago Dora (BRA) 12.84 DEF. Jack Freestone (AUS) 10.83HEAT 16: Filipe Toledo (BRA) 16.23 DEF. Leonardo Fioravanti (ITA) 12.56HEAT 1: Gabriel Medina (BRA) vs. Frederico Morais (PRT)HEAT 2: Adriano de Souza (BRA) vs. Julian Wilson (AUS)HEAT 3: Morgan Cibilic (AUS) vs. Wade Carmichael (AUS)HEAT 4: Ryan Callinan (AUS) vs. Owen Wright (AUS)HEAT 5: Italo Ferreira (BRA) vs. Griffin Colapinto (USA)HEAT 6: Kanoa Igarashi (JPN) vs. Deivid Silva (BRA)HEAT 7: Jordy Smith (ZAF) vs. Conner Coffin (USA)HEAT 8: Yago Dora (BRA) vs. Filipe Toledo (BRA)HEAT 1: Stephanie Gilmore (AUS) vs. Isabella Nichols (AUS)HEAT 2: Keely Andrew (AUS) vs. Courtney Conlogue (USA)HEAT 3: Carissa Moore (HAW) vs. Johanne Defay (FRA)HEAT 4: Bronte Macaulay (AUS) vs. Caroline Marks (USA)