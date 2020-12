Equador apresenta-se como destino novidade do calendário do WQS

O circuito mundial de surf está de regresso, com homens e mulheres a terem a primeira etapa no Havai. É lá que também vai arrancar o circuito mundial de qualificação, mas um pouco mais tarde. A partir de 29 de janeiro, Pipeline recebe o já tradicional Volcom Pipe Pro, agora com estatuto mínimo de QS1000. Este evento será o primeiro do WQS 2021, onde as novidades são algumas, com destaque para a entrada em força do Equador no calendário.





Sem qualquer prova no calendário da WSL num passado recente, o Equador afirma-se agora como o principal destino das provas sul-americanas de qualificação. Para já estão previstas três etapas nas ondas equatorianas, todas de estatuto QS1000: Galapagos, Montañitas e Playa Canoa.Em sentido inverso, o Brasil perde grande parte das etapas que tinha neste circuito, talvez por culpa da situação pandémica que se viveu, ficando apenas com o QS5000 de Fernando de Noronha, uma ilha fechada e controlado e com ainda poucos casos de Covid-19.Com o desenrolar do circuito surgem mais etapas novas, com destaque para duas provas QS1000 em Bali, na Indonésia (East Coast e Legian Beach). Outra das novidades é um QS1000 em San Clemente, uma das praias mais famosas da Califórnia, nos Estados Unidos, assim como um QS1000 a fechar a primeira metade da temporada em Puerto Escondido, no México.Em relação a QS3000 mantêm-se vários, com destaques para dois em África: Senegal e Costa do Marfim, este último programado já para o ano passado, mas acabando cancelado devido à pandemia que ditou o fim do circuito de forma antecipada. Barbados e Iquique, no Chile também terão um QS3000.Destaque ainda para o segundo QS5000 da temporada, que acontecerá já na reta final do circuito em Arica, no Chile, no famoso slab tubular de El Gringo. No entanto, nas próximas semanas podem surgir mais novidades, até porque grande partes destas etapas surgem apenas como provisórias – só o Volcom Pipe Pro e as provas australianas surgem já como confirmadas.