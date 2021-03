Ericeira recebe arranque da Liga MEO Surf 2021

A Liga MEO Surf está de regresso à água para mais uma edição do circuito que define os títulos máximos do surf nacional. A Associação Nacional de Surfistas anunciou esta quarta-feira que a temporada de 2021 vai arrancar já dentro de duas semanas, com o Allianz Ericeira Pro, que será disputado de 9 a 11 de abril na mítica praia de Ribeira d’Ilhas.





Apesar de ainda não serem conhecidas mais datas, já é possível ver um primeiro "esboço" do calendário para 2021, com as cinco etapas de 2020 a repetirem-se em 2021, ainda que não pela mesma ordem. Depois da Ericeira, o circuito deve seguir viagem para a Figueira da Foz. Segue-se Porto, Sintra e, por fim, como já é habitual, Cascais. Mais novidades sobre datas deverão surgir nas próximas semanas.A Praia de Ribeira D’Ilhas vai receber, assim, a primeira das tradicionais cinco etapas da Liga MEO Surf 2021, com as restantes datas a serem anunciadas brevemente. É lá que se dará início à corrida à sucessão de Frederico Morais e Teresa Bonvalot, campeões nacionais em título.2020: Frederico Morais e Teresa Bonvalot2019: Miguel Blanco e Yolanda Hopkins2018: Miguel Blanco e Camilla Kemp2017: Vasco Ribeiro e Carolina MendesNuma altura em que o país inicia um período de desconfinamento, a Liga MEO Surf volta a ser uma das primeiras competições a regressar ao ativo, imitando o que já havia acontecido em 2020, quando foi a primeira prova de surf em todo o Mundo a ser realizado após o surgimento da pandemia.Sendo o Surf uma modalidade individual ao ar livre sem contacto físico e considerada de baixo risco pela DGS, estão, assim, reunidas as condições para o regresso à competição das estrelas do Surf nacional."Estamos muito contentes por podermos voltar! Tudo aponta que o quadro regulamentar no âmbito no plano de desconfinamento possibilite a emissão das licenças na próxima semana. Portanto, estamos a avançar com todos os preparativos a contar com essa confirmação. Iniciar a luta pelos títulos máximos do Surf português na Ericeira é sempre uma honra, o que, neste caso, também acarreta a importância de ser a primeira competição de Surf a realizar-se em Portugal na temporada de 2021.Temos o bom histórico do nosso lado dado que realizamos as 5 competições da Liga MEO Surf em 2020 sem qualquer incidência. Já estamos a trabalhar com os restantes Municípios de forma a anunciar as seguintes etapas muito em breve."Em termos de troféus laterais, a Liga MEO Surf conta com o Allianz Triple Crown que se disputa nas três etapas de Naming Allianz, a luta pela melhor manobra na Go Chill Expression Session premiada com 2.500€ anuais, a designação dos melhores surfistas locais (masculino e feminino) com uma premiação igualitário entre masculino e feminino de 2.000€ por via da Câmara Municipal de Mafra, e ainda o Bom Petisco Girls Score, um primeiro prémio exclusivamente dedicado às senhoras, com 2.500€ anuais para a melhor pontuação combinada no quadro de competição feminino.