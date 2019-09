Ericeira recebe nova categoria do circuito de qualificação de surf

O 'Challenger Series', novo formato da competição para 2020 destinado às provas 'premium' de 10.000 pontos do circuito de qualificação, vai passar pela Ericeira, como já acontece no atual calendário, anunciou esta seguda-feira a World Surf League (WSL).As provas do circuito de qualificação vão ficar divididas em duas categorias, com todos os eventos 'premium' a denominarem-se de 'Challenger Series', mantendo as competições de 5.000, 3.000, 1.500 e 1.000 pontos como estão.Os atuais seis eventos 'premium' masculinos vão passar para sete no próximo ano, tal como na vertente feminina, que passa de dois para quarto, sendo que os prémios monetários serão iguais nas provas dos dois géneros.Os locais 'premium' do 'Challenger' Series em 2020 vão acontecer em Piha, na Nova Zelândia, Ballito, na África Do Sul, Huntington Beach, nos Estados Unidos, Pantin, em Espanha, Ericeira, em Portugal, Phillip Island, na Austrália, Haleiwano e Sunset Beach, ambos no Hawai.A prova na Ericeira acontece na segunda quinzena de setembro.