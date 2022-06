Ericeira recebeu segunda ação do 'Surf & Rescue'

A Praia de Ribeira d'Ilhas, na Reserva Mundial de Surf da Ericeira, foi palco na última terça-feira, primeiro dia de verão em Portugal, da segunda ação da iniciativa ‘Surf & Rescue’ de 2022, fruto de uma parceria entre a Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESP), o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e a Fundação Vodafone Portugal. A meta principal do projeto passa por reforçar a segurança nas praias portuguesas, envolvendo os surfistas no processo.A formação, que decorreu entre as 9 e as 18 horas, contou com 16 participantes, desde surfistas, treinadores, outros membros e trabalhadores de Escolas e Clubes de Surfing e ainda nadadores salvadores. A ação dividiu-se entre uma parte teórica, em terra, e outra prática, no mar da Reserva Mundial de Surf, onde foram ensaiadas táticas e técnicas de salvamento. A realização desta formação em surf e salvamento aquático atribui, ainda, unidades de crédito para a renovação de cédulas de Treinador IPDJ."Fazer esta formação na Ericeira, uma localidade que tem forte ligação à comunidade do surf, faz todo o sentido. Os surfistas estão todo o ano nas praias e garantem segurança e apoio de quem dele necessita. Aqui a meta é passar conhecimentos e estabelecer interligação entre as comunidades, tornar o sistema mais robusto, onde o mote de salvar vidas no mar se torne mais geral e qualquer pessoa o possa fazer de forma segura e informada. E, acima de tudo, mantendo a sua própria integridade e segurança", referiu, sobre a ação, o Comandante João Pombo, Chefe do Serviço de Assistência a Banhistas do ISN.Já Afonso Teixeira, diretor executivo da AESP, vincou o conhecimento distinto que esta formação dá aos surfistas e aos nadadores salvadores. "É importante estarem preparados para fazer suporte básico de vida, primeiros socorros e saberem atuar numa situação de emergência. Também temos nadadores salvadores a fazer a formação, com o foco maior na parte do mar, na leitura do mar e das ondas, na utilização da prancha. No fundo é um intercâmbio entre surfistas e nadadores salvadores, onde uns bebem conhecimento dos outros. Os surfistas dão conhecimento do mar e das ondas, os nadadores salvadores sobre o conhecimento que têm das técnicas de salvamento e do suporte básico da vida. Tudo servirá para contribuir para mais segurança nas nossas praias", considerou.Por fim, Pedro António do Carmo Silva, Vereador da Câmara Municipal de Mafra, elogiou a iniciativa e espera que possa vir a repetir-se num futuro próximo: "Nunca é demais realçar a importância deste tipo de formações. Sabemos bem que os surfistas têm tido um papel revelante nos salvamentos na nossa costa, principalmente nas áreas não vigiadas. Tenho de dar os parabéns à organização pela iniciativa, que espero que se repita e que todos aproveitem para aprender."Seguem-se agora iniciativas em Aveiro (27 de junho) e Viana do Castelo (29 de junho).