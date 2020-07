Estágio na Ericeira a pensar no Mundial e Jogos Olímpicos

A Seleção Nacional, orientada por David Raimundo, volta a trabalhar em conjunto pela primeira vez desde a paragem motivada pelo confinamento pandémico, dia 23 e 24 (quinta e sexta-feira), na Ericeira, com o objetivo de preparar as estratégias para o Mundial de El Salvador (ISA World Surfing Games), no final do ano.

A prova de El Salvador, suspensa e à espera de nova data, devido à pandemia da Covid-19, apurará mais surfistas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Potencialmente, duas surfistas femininas e mais um masculino.

Recorde-se que Frederico Morais já conseguiu, o ano passado, no Mundial do Japão, uma vaga nacional para a competição masculina.

"Este estágio é o primeiro passo depois de todas as limitações que tivemos por causa da pandemia e o primeiro passo do trabalho rumo à preparação olímpica. Ainda não temos datas concretas para o Mundial de El Salvador, que estava previsto para o final do ano, mas vamos analisar o estado de forma dos atletas, como está o seu surf e começar a delinear estratégias", explicou David Raimundo, a importância do estágio para o grupo de trabalho.

A escolha da Ericeira como palco para este estágio foi também justificada pelo selecionador: "Vamos para a Ericeira porque tem ondas semelhantes àquela que vamos encontrar em El Salvador, nomeadamente Ribeira d'Ilhas, um 'point break' de direita muito parecido com a onda do campeonato".

Surfistas convocados:

- Teresa Bonvalot

- Yolanda Hopkins

- Carolina Mendes

- Vasco Ribeiro

- Miguel Blanco

- Frederico Morais