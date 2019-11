Carol Henrique foi anunciada esta quinta-feira como o mais recente "reforço" da equipa de surf do Estoril-Praia, juntando-se, assim, a nomes como o bicampeão nacional em título Miguel Blanco ou Francisco Almeida num projeto que está a crescer cada vez mais.





A bicampeã nacional de 2016 e 2017 junta-se ao clube da Linha para a temporada de 2020, ela que é local do Guincho. "Estou muito feliz por ingressar no clube", afirmou Carol, uma das surfistas portuguesas melhor classificadas a nível internacional, onde é top 100 mundial.A apresentação foi realizada na presença do presidente Alexandre Faria e do coordenador da secção de surfing dos canarinhos, Pedro Carneiro, e foi anunciada nas redes sociais do Estoril-Praia.