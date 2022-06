Etapa de El Salvador vai contar com o regresso de Caroline Marks

Faltam apenas três dias para o começo da sétima etapa do CT 2022, com os melhores surfistas do Mundo a rumarem pela primeira vez na história do circuito até às ondas de Punta Roca, em El Salvador. Os heats da etapa já foram revelados e há muitas surpresas, entre regressos, ausências e wildcards.

Na prova masculina o brasileiro Yago Dora mantém-se no quadro, em substituição do havaiano Seth Moniz, que continua lesionado. A grande novidade é a chamada do costa-riquenho Carlos Muñoz, que esteve praticamente toda a primeira metade do ano lesionado naquele que foi o seu ano de estreia no Tour, para a vaga deixada em aberto pela lesão de John John Florence. Destaque ainda para um lugar em aberto para o vencedor dos trials locais.

Já do lado feminino o grande destaque é o regresso à competição da norte-americana e vice-campeã mundial de 2019 Caroline Marks, que está recuperada de lesão, depois de ter falhado praticamente toda a primeira metade de temporada e de ter recebido um wildcard para a segunda metade da época.

Quem continua em prova é a australiana Sally Fitzgibbons, que substitui a compatriota Tyler Wright. Depois de ter contraído Covid-19 na etapa de G-Land, a australiana deveria ter tido alta no sábado passado, mas, ainda assim, não vai à competição em El Salvador. Ela que chegou a estar afastada da competição por mais de um ano devido a consequências de Gripe A.

Por fim, o wildcard feminino da etapa vai para Tia Blanco. A surfista nascida norte-americana, que já representou Porto Rico, foi agraciada com o segundo wildcard da temporada, depois de também ter estado em ação em Portugal. Depois de ter vencido o reality show Ultimate Surfer, Blanco ganhou o direito a três wildcard para 2022, pelo que depois desta etapa ainda terá mais uma oportunidade de enfrentar a elite mundial.

Heats da ronda inaugural masculina

H1: Ethan Ewing (AUS) x Jordy Smith (AFS) x Jackson Baker (AUS)

H2: Kanoa Igarashi (JAP) x Connor O’Leary (AUS) x Yago Dora (BRA)

H3: Jack Robinson (AUS) x Kelly Slater (EUA) x Carlos Muñoz (CRC)

H4: Filipe Toledo (BRA) x Samuel Pupo (BRA) x vencedor dos trials

H5: Italo Ferreira (BRA) x Kolohe Andino (EUA) x Jake Marshall (EUA)

H6: Griffin Colapinto (EUA) x Caio Ibelli (BRA) x Jadson Andre (BRA)

H7: Gabriel Medina (BRA) x Callum Robson (AUS) x Matthew McGillivray (AFS)

H8: Miguel Pupo (BRA) x Barron Mamiya (HAV) x Nat Young (EUA)

Heats da ronda inaugural feminina

H1: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Lakey Peterson (EUA) x Gabriela Bryan (HAV)

H2: Carissa Moore (EUA) x Courtney Conlogue (EUA) x Tia Blanco (EUA)

H3: Brisa Hennessy (CRC) x Isabella Nichols (AUS) x Caroline Marks (EUA)

H4: Johanne Defay (FRA) x Stephanie Gilmore (AUS) x Sally Fitzgibbons (AUS)