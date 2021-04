Etapa de Peniche adiada para 2022, com a Ericeira a receber as Challenger Series

A WSL acaba de anunciar o calendário para a segunda metade da temporada, anunciando mais uma perna de quatro etapas, antes do grande evento final. A grande novidade nesta transformação resulta na entrada de uma etapa no México e na saída de Portugal e J-Bay do calendário, que ficam assim adiadas para 2022, depois de já terem sido adiadas no início da temporada para data a confirmar.





Após 15 anos sem uma etapa no México, o WCT vai, assim, regressar ao palco do mítico The Search 2006, onde os melhores surfistas do Mundo foram brindados por tubos incríveis naquela que é considerada por muitos como a melhor etapa de sempre. Salina Cruz vai receber o WCT de 5 a 15 de Julho deste ano.As outras etapas confirmadas são a do Surf Ranch de Kelly Slater, o Oi Rio Pro, no Brasil, que acontece imediatamente após os Jogos Olímpicos, e a prova nos perigosos tubos de Teahupoo, no Taiti, onde as mulheres vão regressar depois de uma ausência de 15 anos, preparando já a prova dos Jogos Olímpicos de Paris’2024, que será lá realizada. Depois destas quatro etapas, os melhores cinco surfistas do ranking rumam ao evento final em Trestles, onde o vencedor é coroado campeão mundial.Jeep Surf Ranch Pro: California, USAJune 25 - 27, 2021Corona Open Mexico presented by Quiksilver: Barra de La Cruz, MexicoJuly 5 - 15, 2021Oi Rio Pro presented by Corona: Saquarema, BrazilAugust 11 - 16, 2021Outerknown Tahiti Pro: Teahupo’o, TahitiAugust 22 - September 1, 2021Rip Curl WSL Finals: Lower Trestles, California, USASeptember 8 - 17, 2021Também foi anunciado o calendário das Challenger Series, com Portugal a manter a etapa da Ericeira, mas a perder a dos Açores. As restrições causadas pela pandemia reduzem assim este circuito de qualificação para o WCT 2022 somente a cinco etapas, em vez de oito. As provas de Sydney e Nova Zelândia foram adiadas para 2022. À Ericeira junta-se ainda Huntington Beach, na Califórnia, Hossegor, em França, e as duas provas havaianas em Haleiwa e Sunset Beach.