Etapa do Rio de Janeiro cortada do calendário do circuito mundial

A WSL oficializou esta quinta-feira a reta final da temporada 2021, com o grande destaque a ser a saída do calendário da etapa brasileira. O Oi Rio Pro ficou, assim, cancelado, numa altura em que o Brasil está a sofrer imenso as consequências da pandemia.





Apesar de um primeiro adiamento da etapa de junho para agosto, a WSL frisou que não entende estarem reunidas as condições de segurança para atletas e staff, escolhendo, por isso, não realizar a etapa. No entanto, o regresso dos melhores surfistas do Mundo a Saquarema deverá acontecer em 2022.Além deste cancelamento, existiu ainda algum reajustamento de datas, de forma a que alguns dos surfistas possam organizar da melhor forma toda a logística da participação olímpica. Assim sendo, a prova mexicana, grande novidade da temporada, irá realizar-se apenas em meados de Agosto.Todas as outras etapas também sofreram ligeiras mudanças, com a prova de Teahupoo a atrasar dois dias e com as finais de Trestles a terem agora um período de espera que vai de 9 a 17 de Setembro. Mudanças que deixam o CT reduzido a oito etapas, mais a grande finalíssima."Estamos orgulhosos de ter conseguido organizar um circuito verdadeiramente global em 2021", começou por dizer o CEO da WSL, Erik Logan. "Começámos no Havai, fizemos uma incrível perna australiana. Vamos agora para a Austrália e depois os surfistas olímpicos viajam para o Japão", frisou o responsável.: Lemoore, Califórnia, USAJunho, 18 - 20, 2021: Barra de La Cruz, MéxicoAgosto, 10 - 20, 2021: Teahupo'o, TahitiAgosto, 24 - September 3, 2021: Lower Trestles, Califórnia, USASetembro, 9 - 17, 2021