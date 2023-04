Ethan Ewing e Tyler Wright tocam o sino em Bells Beach

Os australianos Ethan Ewing e Tyler Wright sagraram-se, esta terça-feira, vencedores da 60.ª edição Rip Curl Pro Bells Beach, quarta etapa do World Tour 2023. Um evento que foi marcado por ondas de pouca qualidade e pelo domínio australiano. Além de Ewing e Wright, as finais contaram com mais dois surfistas australianos – Ryan Callinan no lado masculino e Molly Picklum no feminino.Com uma jornada final de sol a sol e repleta de heats, Ewing abriu o dia a vencer Gabriel Medina nos oitavos-de-final, seguindo-se um triunfo frente ao sul-africano Matthew McGillivray nos quartos-de-final. Depois, nas meias-finais, o surfista australiano bateu o campeão mundial Filipe Toledo de forma convincente, vingando a derrota sofrida no ano passado, precisamente nesta mesma fase desta histórica etapa.Na final Ethan Ewing encontrou o compatriota Ryan Callinan, que conseguiu surpresa atrás de surpresa na outra metade do quadro de competição. Depois de travar o norte-americano Griffin Colapinto, que estava a ser o surfista do campeonato, nos quartos-de-final, Callinan derrotou o havaiano John John Florence nas meias-finais. Mas a final foi de sentido único e Ewing carimbou a segunda vitória da carreira no Tour, depois de somar 14,50 pontos, contra apenas 11 do adversário.Com este triunfo, Ewing subiu ao 4.º posto do ranking mundial, que sofreu alterações nos primeiros lugares. A derrota do australiano Jack Robinson na ronda 3 fez com que o brasileiro João Chianca assumisse a liderança mundial, mesmo que não tenha conseguido passar dos oitavos-de-final nesta etapa. O campeão mundial Filipe Toledo surge na 3.ª posição e Griffin Colapinto fecha o top 5.Mais longe no ranking e dois lugares abaixo do cut surge Kelly Slater, que caiu na ronda 3 em Bells Beach. Com uma etapa por disputar antes do corte em que só permanecem 22 surfistas para a segunda metade da temporada, o 11 vezes campeão mundial vai ter de conseguir um bom resultado em Margaret River, também na Austrália, ainda este mês, para tentar evitar a queda do Tour, aos 51 anos.Do lado feminino, se até aqui a liderança do ranking por parte da jovem australiana Molly Picklum era surpreendente, a mesma saiu reforçada com mais uma caminhada assertiva, que só parou na final. Apenas Tyler Wright conseguiu travar Picklum, conseguindo o 16.º triunfo da carreira no Tour, numa etapa que ficou ainda marcada pela despedida da competição do irmão, Owen Wright.Com este triunfo Wright subiu à vice-liderança do ranking mundial, com Molly Picklum a estar destacada na liderança, com uma vantagem superior a 2 mil pontos. Carissa Moore surge na 3.ª posição e a rookie Caitlin Simmers está no 4.º posto. Destaque ainda para a oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore, que subiu ao 9.º posto após ter chegado às meias-finais, onde perdeu frente a Tyler Wright. Um resultado que permitiu à campeã mundial em título entrar dentro do top 10 e ficar dentro do cut para a última etapa.