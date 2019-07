Eurosurf arrancou em Santa Cruz com Parada das Nações

A tradicional Parada das Nações assinalou hoje de tarde, em Santa Cruz, o arranque oficial do Eurosurf 2019, com as 15 seleções nacionais a desfilarem pela vila até à praia, onde dois representantes de cada delegação depositaram areia da sua terra natal num grande recipiente comum, simbolizando a comunhão e o convívio que marcam esta competição que decorre até ao próximo dia 28, no âmbito do festival de ondas Santa Cruz Ocean Spirit.

Os últimos a serem chamados ao palco foram os portugueses Carolina Santos e Pedro Coelho, representando Portugal, o país anfitrião e campeão em título.

O presidente da Federação Europeia de Surf, Huw John, agradeceu o esforço de todos os envolvidos na pessoa do presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes e convidou todos os entusiastas do surf a virem até Santa Cruz para desfrutar do espectáculo:

"Estamos de novo em Santa Cruz, no Ocean Spirit e gostaria que todos venham aqui ver alguns dos melhores surfistas da Europa. Tenho a certeza que Santa Cruz nos vai presentear novamente com bom tempo e boas ondas e que todos venham aqui passar um bom bocado."

A competição tem arranque previsto para amanhã, as 09h00, com o longboard masculino e feminino e o surf masculino.

Recordamos que este ano a competição sofreu uma alteração no seu formato com a supressão do bodyboard.