Ex-campeão mundial Adriano de Souza nos surfistas em prova no Capítulo Perfeito

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo campeão do mundo de surf Adriano de Souza é um dos 16 surfistas que vão competir na oitava edição do Capítulo Perfeito, que vai decorrer na praia de Carcavelos, em Cascais, anunciou esta segunda-feira a organização.

O brasileiro foi um dos atletas internacionais escolhidos pela votação do público, que selecionou ainda Tiago Pires, o primeiro português que correu o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

"Recebemos mais de 49 mil votos, de quase cem países dos cinco continentes, o que espelha a adesão que o Capítulo Perfeito tem na comunidade do surf em Portugal e a nível mundial", destacou Rui Costa, organizador deste campeonato que decorre no melhor dia de ondas do inverno português, e cujo período de espera, que hoje começou, vai durar dois meses, até 17 de março.

"Uma vez mais reunimos um cartaz de grandes nomes nacionais e internacionais, que garantem um espetáculo de surf e tubos numa das melhores ondas do país, a praia de Carcavelos", acrescentou o responsável pelo Capítulo Perfeito 'powerd by' Billabong.

Além de Tiago Pires, também conhecido por 'Saca', Nic Von Rupp, Miguel Blanco, Luís Perloiro, Pedro Boonman e João Mendonça, o último convidado pela organização, são os outros surfistas lusos na prova.

Já no contingente internacional, encabeçado por Adriano de Souza ('mineirinho'), estão também o australiano Adrian Buchan (atleta que integrou vários anos a elite do surf mundial), Artiz Aramburu (Espanha), Bruno Santos (Brasil), Clay Marzo (Havai), Russel Bierke (Austrália) e Kiron Jabour (Havai), também escolhido pela organização.

"Os dois 'wildcards' são atribuídos pela organização. Resgatam um surfista nacional e internacional que não entraram pela votação [do público], com base nas suas recentes performances em ondas tubulares, a sua notoriedade, e a relevância para o Capítulo Perfeito", lê-se no comunicado.

Em prova estará também mais um surfista da categoria 'new generation' (até aos 17 anos de idade), que é Santiago Graça, e o campeão em título da última edição, o havaiano Anthony Walsh.

E o 16.º surfista do evento será um 'wildcard' local da praia de Carcavelos, que será definido num campeonato 'trials' promovido pela União de Freguesias de Carcavelos e Parede, em data a anunciar.