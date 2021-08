Falta de ondas em Anglet deixa portugueses em terra

A organização do Rip Curl Pro Anglet decidiu, este sábado, dar a prova como cancelada, devido à falta de ondulação na praia de Chambre d'Amour. Dessa forma, a etapa inaugural da temporada 2021/22 do QS europeu não chegou ao final, numa altura em que ainda estavam em prova 12 surfistas portugueses.





A falta de ondas foi uma constante ao longo de todo o evento e este cenário já se esperava, depois de ontem ter sido decretado o segundo lay day em quatro dias de espera. Apesar de ser uma situação rara no passado, é algo que pode sempre acontecer quando o mar não colabora.A organização apenas conseguiu correr alguns heats no dia inaugural da prova francesa, na terça-feira, decretando lay day na quarta-feira e também na sexta-feira. Pelo meio realizou seis heats na quinta-feira, mas em condições muito fracas.Apesar de o período de espera ser até domingo, as previsões não mostram melhorias para amanhã e a organização também já não tinha margem para concluir a prova, numa altura em que ainda estavam em prova 96 surfistas (64 masculinos e 32 femininas).Os portugueses ainda em prova eram Vasco Ribeiro, Afonso Antunes e Pedro Henrique, que nem chegaram a competir, uma vez que entraram diretamente na fase dos top seeds, assim como Matias Canhoto, Eduardo Fernandes e Matias Canhoto, que vinham de fases prévias.Na prova feminina Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Carolina Mendes e Mafalda Lopes também não chegaram a estrear-se na prova gaulesa, com Kika Veselko e Carolina Santos a virem de rondas prévias.