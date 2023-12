Filipa Broeiro vence Circuito Europeu de Bodyboard ao atingir final em Marrocos

A portuguesa Filipa Broeiro garantiu esta segunda-feira o triunfo no Circuito Europeu de Bodyboard, após assegurar a presença na final da etapa de Dakhla, em Marrocos.

Depois de vencer as etapas da Gran Canária, em Espanha, e de Portugal, em Carcavelos, a lusa chegou a Marrocos com o título praticamente arrecadado, uma vez que liderava com 2.000 pontos, seguida da espanhola Mar Suanzes, com 1.470, e da também portuguesa Luana Dourado, com 1.285.

Se vencer a final, Filipa Broeiro, vice-campeã em 2022 e campeã da Europa sub-18, em 2018, soma mais 1.000 pontos, enquanto o segundo lugar garante 860.