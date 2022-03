Filipe Toledo brilha em Supertubos manobráveis

Supertubos ofereceu, este sábado, o terceiro dia consecutivo de ação no MEO Pro Portugal. Desta vez, praticamente sem tubos na equação, com as manobras e a alta performance a ganharem preponderância. Uma longa jornada, que contou ainda com uma paragem pela manhã, onde os favoritos dominaram, repondo a ordem natural das coisas no circuito, depois de uma perna havaiana cheia de surpresas. Uma jornada onde não houve qualquer português em ação, uma vez que o anoitecer já não permitiu que Frederico Morais o fizesse.

Em Peniche não tem havido muito espaço para os mais jovens e os outsiders surpreenderem, o que resultou na eliminação dos inesperados líderes do ranking masculino e feminino. Felipe Toledo foi a estrela do dia, mas Kanoa Igarashi é quem tem mais razões para sorrir, uma vez que aproveitou da melhor forma a eliminação de Barron Mamiya na ronda 3 para assumir a liderança provisória do ranking.

Do lado feminino, Malia Manuel não conseguiu fazer o mesmo, depois da derrota de Brisa Hennessy momentos antes. Dessa forma, as contas ficam em aberto, com a suspeita do costume, Carissa Moore, a piscar o olho à recuperação da licra amarela. A campeã mundial e olímpica foi das melhores surfistas do dia, a par de Tyler Wright e Tatiana Weston-Webb, com os quartos-de-final a já estarem definidos.

A ação arrancou bem cedo, pelas 7H30, desta feita com as mulheres na água, novamente em condições muito difíceis. O mar desceu um pouco, o vento rodou para onde não se pretende e eram raras as paredes longas que as melhores surfistas do Mundo tinham para manobrar. Algo que se refletiu em pontuações baixas e triunfos das surfistas mais experientes. O duelo mais esperado da manhã foi entre as australianas Stephanie Gilmore e Sally Fitzgibbons, com uma reviravolta perto do final a favor de Gilmore, que depois de um arranque em falso no Havai, está a conseguir recuperar terreno perdido em Portugal.

A falta de condições com potencial fez a organização optar por uma paragem, com a prova a retomar mais tarde, pelas 12H30, para o resto dos oitavos-de-final femininos. Mas antes da paragem houve ainda tempo para o embate entre Courtney Conlogue e Brisa Hennessy, com a norte-americana a vencer a líder do ranking. Uma "meia surpresa", tendo em conta que, apesar de Brisa ter sido a top seed da bateria, Conlogue tem bem mais experiência que a jovem costarriquenha.

A maior surpresa acabou por vir da única rookie que conseguiu avançar na prova. Na última bateria da ronda, a australiana India Robinson conseguiu intrometer-se na veterania presente nos quartos-de-final, dando uma ajuda a Brissa Hennessy pelo caminho. Um heat muito equilibrado em que a havaiana Malia Manuel acabou eliminada, desperdiçando a oportunidade de assumir a liderança provisória do ranking.

Mal terminou a ação feminina, os homens foram para a água, com o mar a parecer dar ligeiros sinais de melhoria. No primeiro heat da ronda 3 Italo Ferreira ainda encontrou tubos, embora estivesse já mais que visto que iriam ser as manobras a reinar. Ainda que sem o brilho do primeiro dia, Italo conseguiu um triunfo fácil frente ao rookie havaiano Imaikalani deVault rumo aos oitavos-de-final.

Já depois de Miguel ter vencido Samuel no duelo dos irmãos Pupo foi a vez de ir para a água um dos heats mais aguardados do dia, com Jordy Smith a levar a melhor frente ao sempre perigoso Barron Mamiya. O jovem havaiano, que não faz parte da elite mundial, mas que aproveitou os wildcards recebidos na perna havaiana para assumir de forma surpreendente a liderança do ranking. A disputa pelo posto de número um mundial ficava assim em aberto.

No heat número 5, o mar parece ter decidido parar com o mau feitio, talvez para assistir à performance de alto nível de Filipe Toledo. O surfista brasileiro mostrou estar um nível acima da concorrência neste tipo de condições, mostrando os seus vastos recursos técnicos. Foram 15,44 pontos, contra apenas 9,40 do experiente Owen Wright. Toledo conseguiu o melhor score do dia e deixou um claro aviso à concorrência. A partir deste heat o mar pareceu alinhar-se permitindo ondas mais longas.

A ação prolongou-se até ao último raio de luz, sendo que pelo meio houve dois rookies a serem exceções. Primeiro Jake Marshall que venceu o italiano Leo Fioravanti. Depois Callum Robson, que causou a maior surpresa do dia, depois de vencer o duelo australiano com Jack Robinson. A fechar a jornada Kanoa Igarashi teve de suar para levar de vencido o wildcard francês Justin Becret, mas acabou por fazer valer a experiência para garantir a passagem à próxima ronda e também a liderança provisória do ranking mundial.

A ordem dos heats ditava que no heat seguinte fosse Frederico Morais a entrar em cena. Contudo, a falta de luz não o permitiu. O embate entre Kikas e o havaiano Zeke Lau ficou assim adiado para amanhã, com o call a estar novamente marcado para as 7H20. Um dia em que as condições prometem melhorar, podendo haver, finalmente, espaço para mais tubos. Com o sol a prometer brilhar no céu, prevê-se, assim, mais uma grande jornada de surf em Supertubos, com enchente no areal.

MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Women’s Round of 16 Results:



HEAT 1: Johanne Defay (FRA) 11.10 DEF. Molly Picklum (AUS) 9.04

HEAT 2: Stephanie Gilmore (AUS) 11.00 DEF. Sally Fitzgibbons (AUS) 10.27

HEAT 3: Courtney Conlogue (USA) 10.26 DEF. Brisa Hennessy (CRI) 7.50

HEAT 4: Lakey Peterson (USA) 10.54 DEF. Isabella Nichols (AUS) 9.06

HEAT 5: Carissa Moore (HAW) 13.17 DEF. Bronte Macaulay (AUS) 8.07

HEAT 6: Tyler Wright (AUS) 14.17 DEF. Gabriela Bryan (HAW) 6.20

HEAT 7: Tatiana Weston-Webb (BRA) 14.83 DEF. Luana Silva (HAW) 10.83

HEAT 8: India Robinson (AUS) 10.34 DEF. Malia Manuel (HAW) 9.73

MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Men’s Round of 32 Results:

HEAT 1: Italo Ferreira (BRA) 11.83 DEF. Imaikalani deVault (HAW) 8.03

HEAT 2: Miguel Pupo (BRA) 11.87 DEF. Samuel Pupo (BRA) 10.90

HEAT 3: Jordy Smith (ZAF) 10.20 DEF. Barron Mamiya (HAW) 9.36

HEAT 4: Connor O'Leary (AUS) 12.57 DEF. Morgan Cibilic (AUS) 12.50

HEAT 5: Filipe Toledo (BRA) 15.44 DEF. Owen Wright (AUS) 9.40

HEAT 6: Jake Marshall (USA) 12.93 DEF. Leonardo Fioravanti (ITA) 9.00

HEAT 7: Conner Coffin (USA) 13.17 DEF. Joao Chianca (BRA) 12.50

HEAT 8: Callum Robson (AUS) 11.93 DEF. Jack Robinson (AUS) 11.34

HEAT 9: Kanoa Igarashi (JPN) 12.17 DEF. Justin Becret (FRA) 9.53

Remaining MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Men’s Round of 32 Matchups:

HEAT 10: Ezekiel Lau (HAW) vs. Frederico Morais (PRT)

HEAT 11: Ethan Ewing (AUS) vs. Nat Young (USA)

HEAT 12: John John Florence (HAW) vs. Ryan Callinan (AUS)

HEAT 13: Seth Moniz (HAW) vs. Jackson Baker (AUS)

HEAT 14: Kolohe Andino (USA) vs. Lucca Mesinas (PER)

HEAT 15: Griffin Colapinto (USA) vs. Jadson Andre (BRA)

HEAT 16: Kelly Slater (USA) vs. Caio Ibelli (BRA)

Upcoming MEO Pro Portugal Presented by Rip Curl Women’s Quarterfinal Matchups:

QF 1: Johanne Defay (FRA) vs. Stephanie Gilmore (AUS)

QF 2: Courtney Conlogue (USA) vs. Lakey Peterson (USA)

QF 3: Carissa Moore (HAW) vs. Tyler Wright (AUS)

QF 4: Tatiana Weston-Webb (BRA) vs. India Robinson (AUS)