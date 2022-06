Filipe Toledo e Carissa Moore vencem no Brasil

O brasileiro Filipe Toledo e a havaiana Carissa Moore conquistaram, esta terça-feira, o Oi Rio Pro, oitava etapa da temporada regular do CT 2022. Ambos na liderança do ranking mundial à chegada à prova brasileira, reforçaram ainda mais o estatuto de número um mundiais com este triunfo, fruto de duas performances impiedosas para a concorrência. E ambos estão já qualificados para a final de Trestles, onde o top 5 masculino e top 5 feminino disputará o título mundial.

Com as meias-finais apenas por realizar neste dia final, o mar já não foi tão espetacular como na véspera, mas nem por isso os surfistas deixaram de encontrar espaço para brilhar e voar bem alto. Do lado masculino já se sabia que o campeão ia ser brasileiro e a lógica imperou, graças ao triunfo daquele que tem sido o melhor surfista do circuito mundial em 2022. Depois de Samuel Pupo vingar a derrota do irmão Miguel na ronda anterior frente a Italo Ferreira, Toledo teve de suar muito para superar um inspirado Yago Dora, que até começou na liderança da bateria. Só que o arsenal técnico de Toledo acabou por fazer a diferença.

Na final, Toledo abriu com tudo e deixou o rookie Samuel Pupo em combinação desde muito cedo. Tudo começou com um aéreo incrível, premiado com a segunda nota 10 do campeonato. Depois foi gerir. Mesmo com uma nota excelente, de 8 pontos, Pupo não conseguiu sair da combinação, com o desfecho da disputa a ditar a terceira vitória seguida de Toledo no Brasil e a quarta da carreira no seu país. Para se ter noção do domínio de Toledo em 2022, basta ver que, apesar de esta ser "apenas" a segunda vitória do ano, nas oito etapas já disputadas o surfista brasileiro, de 27 anos, esteve em cinco finais. Desta vez, para a história ficam 18,67 pontos, contra apenas 10,73 do adversário, naquele que foi o 12.º triunfo na elite mundial.

A etapa brasileira foi totalmente dominada pelo surfista da casa no setor masculino e isso reflete-se num ranking cada vez mais definido. Toledo leva já cerca de 10 mil pontos de avanço sobre o segundo, que continua a ser o australiano Jack Robinson, mesmo depois da derrota precoce no Brasil. Italo assumiu o 3.º posto, com Griffin Colapinto no 4.º posto. O top 5 fecha com Ethan Ewing, que tem Kanoa Igarashi por perto e com o rookie Callum Robson a aproximar-se desta luta.

No lado feminino a ação começou com um triunfo convincente de Johanne Defay frente à rookie Gabriela Brayan. Na luta pela liderança do ranking, Carissa Moore respondeu, eliminando a representante brasileira Tatiana Weston-Webb. Mas o melhor estava guardado para o fim. Num crescendo de forma assinalável, Defay começou por cima na final, mas Carissa guardou para o final uma arma secreta, com duas manobras letais e poderosas, que lhe valeram um 9,50 pontos e a reviravolta no marcador.

Apesar da liderança do ranking, este foi apenas o primeiro triunfo da temporada para Carissa Moore, que, agora, fica com quase 4000 pontos de avanço sobre a surfista francesa, que parece balançada para assegurar o top 2 no final da temporada regular. Lakey Peterson subiu ao top 5, enquanto Stephanie Gilmore e Brisa Hennessy estão empatadas a fechar o cut, com Tatiana Weston-Webb e Isabella Nichols mais próximas e na luta pela qualificação para a final de Trestles. Mas até lá J-Bay e Teahupoo ainda prometem muita emoção.