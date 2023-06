Filipe Toledo e Caroline Marks vencem etapa de El Salvador

O brasileiro Filipe Toledo e a norte-americana Caroline Marks conquistaram, esta sexta-feira, a vitória no El Salvador Pro, a sétima etapa do circuito mundial de surf de 2023. Um triunfo que aproximou ambos do topo do ranking mundial, que, ainda assim, continua a ser liderado pelo norte-americano Griffin Colapinto e pela havaiana Carissa Moore.Com as meias-finais da prova latina a ficarem guardadas para este dia final, a prova feminina viu os dois grandes favoritos à vitória superarem as semifinais com relativa facilidade. Toledo bateu o rookie havaiano Ian Gentil, enquanto Colapinto superou o australiano Liam O’Brien. No muito aguardado heat final, o brasileiro foi mais forte que o líder mundial, somando 17,33 pontos, contra apenas 12,20 do norte-americano, que terminou em combinação.Este foi o segundo triunfo de Toledo na temporada, depois de ter vencido em Sunset, no Havai, e o quarto de surfistas brasileiros em sete etapas, embora a temporada esteja a ser marcada por muitas críticas ao julgamento por parte dos próprios surfistas brasileiros. Foi igualmente a 14.ª vitória da carreira em etapas do Tour, o que permitiu ao campeão mundial em título subir à vice-liderança do ranking.Com três etapas por disputar na temporada regular, Toledo está a somente 1230 pontos de Griffin Colapinto, enquanto o brasileiro João Chianca ocupa o 3.º posto. O australiano Ethan Ewing é 4.º do ranking, enquanto o brasileiro Gabriel Medina subiu ao 5.º posto e entrou dentro do cut, que apura os cinco surfistas que irão disputar o título mundial na finalíssima de Trestles, na Califórnia.Do lado feminino a decisão da etapa começou com o triunfo de Tyler Wright frente à oito vezes campeã mundial e atual detentora do título Stephanie Gilmore, num duelo 100 por cento australiano. Depois, foi a vez de Caroline Marks surpreender Carissa Moore, deixando Wright mais perto do topo do ranking. Só que a australiana acabou por ser superada por Marks na grande final, com a norte-americana a somar 11,60 pontos, contra somente 8,47 da australiana.Moore prossegue na liderança do circuito, em busca do sexto título mundial da carreira, enquanto Tyler Wright surge a mais de 3 mil pontos de distância na vice-liderança. O 3.º posto é, agora, de Caroline Marks, enquanto a australiana Molly Picklum ocupa a 4.ª posição. O top 5 mundial é fechado pela australiana Stephanie Gilmore e também pela brasileira Tatiana Weston-Webb, ambas empatadas no último lugar de acesso à finalíssima.O circuito segue, agora, para o Brasil, com Saquarema a receber mais uma vez os melhores surfistas do Mundo. Uma etapa que promete emoções à flor da pela, na sequência das críticas dos surfistas brasileiros ao julgamento das etapas e também das ameaças de morte por parte de fãs brasileiros ao australiano Ethan Ewing, na sequência de um triunfo deste frente a Gabriel Medina na etapa do Surf Ranch, na Califórnia.