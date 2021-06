Filipe Toledo e Johanne Defay vencem o Surf Ranch pro

Filipe Toledo e Johanne Defay conquistaram este domingo o triunfo no Surf Ranch Pro, a sexta etapa do CT 2021, depois de conseguirem performances dominantes ao longo do dia final da prova californiana, disputada na famosa piscina de ondas criada por Kelly Slater. Esta foi a estreia a vencer para os dois surfistas neste palco, depois de superarem nas finais os dois atuais líderes do ranking mundial, Gabriel Medina e Carissa Moore.





Ao longo da prova tudo se foi desenhando para este desfecho, pois no caso masculino Toledo fez o melhor registo da fase de qualificação e também nas meias-finais. Já Defay apenas foi superada por Carissa Moore já na ronda bónus da fase de qualificação, vingando-se depois nas meias-finais onde teve o melhor score.Na grande final ainda houve algum suspense, sobretudo na final masculina. Medina até foi o mais forte na primeira run, conseguindo uma nota na casa da excelência para a direita, mas caindo na esquerda e ficando sob pressão. Com duas notas de sete pontos na primeira run, nas ondas decisivas Toledo elevou o nível e conseguiu um 9,67 e um 8,27, somando 17,94 pontos.Com a batata quente do lado de Medina, que precisava de uma nota de 9 pontos na sua última onda, para a esquerda, o líder mundial acabou por arriscar em demasia, caindo logo nas primeiras secções e dando o triunfo ao compatriota. A festa brasileira no Surf Ranch não se fez esperar e depois de ter perdido as duas finais já realizadas ali para Medina (2018 e 2019), desta feita Toledo foi mais forte.Do lado feminino, Johanne Defay começou com um erro para a direita, abrindo espaço para Carissa se lançar na liderança. Só que a francesa compensou na esquerda onde garantiu 8,70 pontos. Na segunda run a havaiana aumentou o score para 16,23 pontos.Contudo, a francesa ficava a precisar de pouco mais de 7,50 pontos na direita e não perdeu a oportunidade de conseguir um triunfo histórico. A última esquerda serviu já de volta de consagração.Esta foi a quarta vitória de Johanne Defay no circuito mundial e a primeira em 2021. Um feito que sublinha ainda mais Defay como a melhor surfista europeia da história, ela que com este resultado subiu à vice-liderança do ranking feminino, ficando mais perto de carimbar o passaporte para a grande final de Trestles, onde os cinco primeiros discutem o título mundial. Por sua vez, Carissa Moore ficou já matematicamente garantida em Trestles, numa altura em que tem quase 10 mil pontos de avanço para a concorrência.Já Filipe Toledo alcançou a segunda vitória da temporada, depois de ter vencido em Margaret River na Austrália. Este foi ainda o décimo triunfo da carreira do surfista brasileiro, que, assim, ficou a cerca de 1000 pontos do segundo posto do ranking, ocupado por Italo Ferreira, grande surpresa entre os ausentes do top 8 final desta prova. Entretanto, Medina leva já mais de 13 mil pontos de avanço para o segundo posto. O líder mundial está matematicamente garantido em Trestles e Italo e Toledo para lá caminham a passos largos.Neste dia final destaque ainda para Kanoa Igarashi (3.º) e Griffin Colapinto (4.º), que foram os surfistas que mais ameaçaram a final 100 por cento brasileira. Nota também para Yago Dora, que apesar de ter terminado com o sexto melhor registo das meias-finais, foi o surfista que conseguiu a melhor onda do evento, com 9,73 pontos para a esquerda. Contudo, a ineficácia na direita deixou-o longe da final. Do lado feminino Sally Fitzgibbons (4.ª) e Tatiana Weston-Webb (3.ª) foram as surfistas que ficaram pelas meias-finais.