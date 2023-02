Filipe Toledo e Molly Picklum campeões da etapa de Sunset Beach

O brasileiro Filipe Toledo e a australiana Molly Picklum conquistaram, durante a madrugada desta segunda-feira, o triunfo no Hurley Pro Sunset Beach, a segunda etapa do circuito mundial de 2023. Se pelo lado do campeão mundial em título foi a 13.ª vitória da carreira em etapas do CT, para a jovem australiana foi uma estreia a vencer na elite mundial.Com Sunset Beach a oferecer ondas de qualidade para o dia das finais e com o mar a melhorar à medida que a prova avançava para os heats decisivos, o espetáculo foi de bom nível, sobretudo na prova masculina, com meias-finais e final verdadeiramente eletrizantes e de desfechos imprevisíveis.Nos quartos-de-final os favoritos impuseram o seu domínio, com Jack Robinson a vencer Nat Young, seguindo-se um triunfo de Griffin Colapinto frente a Ethan Ewing num duelo mais equilibrado do round. Na segunda metade do quadro só deu Brasil, primeiro com Toledo a bater o compatriota Caio Ibelli e depois com João Chianca a elevar novamente o nível para eliminar o sul-africano Matthew McGillivray.Nas meias-finais Jack Robinson e Griffin Colapinto ofereceram um grande espetáculo, com o australiano a brilhar com um belo tubo. Contudo, Colapinto foi mais explosivo nas manobras, encontrou-se melhor com o mar e acabou por vencer uma das melhores baterias do ano até ao momento, depois de somar 17,90 pontos, contra 16,33 de Robinson, que, ainda assim, conseguia segurar a licra amarela.Na outra meia-final João Chianca começou mais forte, mas Toledo conseguiu dar a volta ao texto, mostrando-se em crescendo e com mais uma boa performance. E como não há duas sem três, na final também foi Colapinto a entrar melhor, mas Toledo acreditou até final, para virar tudo a seu favor nas duas últimas ondas. Duas notas excelentes, primeiro com 8,27 e depois com 9,47, valeram o primeiro triunfo da temporada para o campeão mundial e a subida à vice-liderança do circuito. Nada mau para quem tem no Havai um dos seus pontos fracos.Do lado feminino a história foi diferente, com a nova geração a impor-se desde os quartos-de-final, com destaque para o triunfo folgado de Gabriela Bryan frente à líder mundial Carissa Moore. No outro grande duelo desta fase, Tyler Wright bateu a campeã mundial Stephanie Gilmore após uma bateria bem equilibrada.Com Wright a piscar o olho à liderança do ranking, Picklum fez o favor de servir pesada derrota à compatriota, marcando encontro na final com Caroline Marks, que ia usando o seu forte backside para fazer mossa nas direitas de Sunset. Marks até começou a final de forma mais forte, conseguindo uma onda de 7,50 pontos. Contudo, a norte-americana nunca conseguiu encontrar uma segunda onda decente e Picklum aproveitou para vencer com um score de 10,90 pontos.Nas contas do ranking, Picklum igualou Carissa Moore na liderança do ranking, mas é a havaiana que segue de amarelo, em virtude de ter sido vice-campeã mundial no ano passado. É com este cenário que chegou ao final a perna havaiana do CT e que a elite mundial do surf ruma, agora, a Portugal, onde tem lugar a terceira etapa do ano, de 8 a 16 de Março.1 - Molly Picklum (AUS) 10.902 - Caroline Marks (USA) 9.901 - Filipe Toledo (BRA) 17.742 - Griffin Colapinto (USA) 16.10HEAT 1: Molly Picklum (AUS) 12.34 DEF. Tyler Wright (AUS) 1.74HEAT 2: Caroline Marks (USA) 13.10 DEF. Gabriela Bryan (HAW) 8.83HEAT 1: Griffin Colapinto (USA) 17.90 DEF. Jack Robinson (AUS) 16.33HEAT 2: Filipe Toledo (BRA) 16.33 DEF. Joao Chianca (BRA) 15.54HEAT 1: Molly Picklum (AUS) 8.67 DEF. Brisa Hennessy (CRC) 8.40HEAT 2: Tyler Wright (AUS) 12.17 DEF. Stephanie Gilmore (AUS) 11.17HEAT 3: Gabriela Bryan (HAW) 15.00 DEF. Carissa Moore (HAW) 7.73HEAT 4: Caroline Marks (USA) 12.50 DEF. Caitlin Simmers (USA) 12.23HEAT 1: Jack Robinson (AUS) 14.76 DEF. Nat Young (USA) 9.33HEAT 2: Griffin Colapinto (USA) 13.50 DEF. Ethan Ewing (AUS) 9.16HEAT 3: Filipe Toledo (BRA) 17.07 DEF. Caio Ibelli (BRA) 12.44HEAT 4: Joao Chianca (BRA) 15.23 DEF. Matthew McGillivray (RSA) 13.00