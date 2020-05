Filipe Toledo esteve em direto no Instagram de Record: surfista é fã de Kikas e... polvo à lagareiro

Filipe Toledo, uma das figuras do surf mundial, esteve à conversa em direto com Record (e mais de 30 mil leitores, entre eles o campeão mundial, o compatriota Ítalo Ferreira) no Instagram [veja o vídeo completo em baixo] e contou-nos como têm sido estes seus meses sem competição.

"Tem sido um tempo especial. Habitualmente não passo tempo em casa e agora estou há 4 meses com os meus pais, esposa, filhos e tem sido diferente. Tenho aproveitado para treinar e colocar-me 100 por cento para o recomeço", contou o brasileiro de 25 anos, que vive desde 2014 na Califórnia.

Sem grandes esperanças que o Mundial volte este ano, Toledo assume que a situação na zona onde vive está melhor do que no Brasil, que "acordou demasiado tarde para a pandemia", e deixou grandes elogios a Portugal e ao surf nacional. "Adoro tudo em Portugal, especialmente polvo à lagareiro. Vocês têm ondas incríveis e grandes surfistas e o Kikas pode ser campeão do Mundo!"