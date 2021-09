Final de Trestles mantém alerta amarelo para esta terça-feira

Se as ondas de alta performance são marca registada de Trestles, o nevoeiro também faz parte do cenário da famosa praia californiana. Não é a primeira vez que um lay day ali é decretado devido ao nevoeiro e esta segunda-feira voltou a acontecer. Precisamente naquele que a WSL tinha definido como o dia para colocar na água as novas finais pelos títulos mundiais.





Após uma primeira chamada às 7H30 locais – 15H30 em Portugal Continental – a organização decidiu fazer nova chamada uma hora depois, mas o nevoeiro não deu tréguas e o alerta amarelo para esta segunda-feira acabou transformado em mais um lay day, o quinto consecutivo.Ainda assim, o alerta amarelo permanece para esta terça-feira, isto numa altura em que o grande swell que entrou continua a dar frutos. Resta perceber se as condições são tão perfeitas como as de ontem e se o nevoeiro desta vez não aparece a estragar os planos desta luta pelos títulos mundiais."O nevoeiro não está a levantar e por isso não conseguimos ver nada para a água", comentou Jessi Miley-Dyer, comissária do WCT, na altura de nova chamada. Tanto amanhã como quarta-feira também parecem oferecer ondas boas, o que nos deixa muito confiantes nas previsões. O swell entrou hoje, pelo que nos próximos dias as ondas deverão estar muito boas. Esperamos que o nevoeiro não volte a aparecer, para amanhã termos ação com condições incríveis", frisou.O período de espera destas novas finais do WCT, para as quais apenas se apurou o top 5 mundial, vai até dia 17 de Setembro, sexta-feira. Contudo, no seio da organização há a esperança de que a ação aconteça entre esta terça e quarta-feira. Mas para tal acontecer é necessário o nevoeiro sair de cena para dar lugar aos melhores surfistas do Mundo.