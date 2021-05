Final portuguesa na prova feminina do Caparica Surf Fest

Sábado histórico para o surf feminino nacional, com Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes a carimbarem o apuramento para a final do Estrella Galicia Caparica Surf Fest, prova de estreia em 2021 do circuito europeu feminino da WSL. Na prova masculina, Vasco Ribeiro foi o melhor português em prova, terminando no 5.º posto e levando para casa o título de campeão europeu da WSL.

Com um começo madrugador, a ação arrancou com a ronda 6 masculina, onde Vasco já era o único portuguese resistente. E continuou a sê-lo, depois de ter carimbado a presença nos quartos-de-final graças a ter sido segundo classificado no heat 3, apenas atrás do francês Thomas Debierre. Um resultado que lhe garantiu o título europeu.

Depois de ter vencido o QS3000 de Santa Cruz na semana passada e de ter atingido os quartos-de-final na Caparica, Vasco contou ainda com o 3.º posto no QS5000 de Marrocos, no início do ano passado, carimbando de forma antecipada um título outrora esquecido, mas agora recuperado pelo WSL, quando ainda falta ser disputado o QS1000 de Pantín, na Galiza.

Após o sucesso de Vasco nesta ronda foi a vez de a prova feminina regressar à água. E se na quinta-feira as portuguesas já tinham dominado a ação, colocando-se em maioria nos quartos-de-final, hoje acabou por ser uma jornada de sonho para a armada lusa. Tudo começou com o triunfo de Carolina Mendes frente à espanhola Garazi Sanchez, seguindo-se uma vitória de Teresa Bonvalot frente à francesa Aelan Vaast.

Foram dois triunfos sem contestação após performances muito sólidas das surfistas portuguesas. Mas se Carol e Teresa já tinham marcado encontro na primeira meia-final, faltava Mafalda Lopes causar a grande surpresa da ronda, ao eliminar a francesa e ex-top mundial Pauline Ado. Uma grande exibição da jovem surfista da Caparica que atirou para fora da prova a campeã em título desta prova.

Pelo meio, os homens regressaram à água para os quartos-de-final, com Vasco Ribeiro a estar no quarto e último heat da ronda. Pela frente tinha o experiente francês Charly Martin. Depois de um começo equilibrado de bateria, o gaulês conseguiu distanciar-se. A Vasco ficou a faltar uma segunda onda forte, que acabou por não chegar até final da disputa.

Ao título europeu, Vasco juntou o 5.º posto final e a certeza de que vai estar nas Challenger Series da segunda metade da temporada, onde estão em jogo as vagas para o CT 2022. Além disso, demonstra ainda estar em grande forma para o Mundial ISA que começa na próxima semana em El Salvador e onde é um dos grandes favoritos entre os surfistas europeus para conquistar uma vaga para Tóquio e dar mais um lugar a Portugal nas Olimpíadas.

O mesmo cenário se aplica às surfistas portuguesas, que partem para El Salvador num grande momento. As meias-finais na Caparica confirmaram isso mesmo. Na primeira delas Teresa Bonvalot e Carolina Mendes deram um bom espetáculo de surf, mas a campeã nacional em título acabou por levar a melhor, com Carol a despedir-se num honroso 3.º posto, que ainda lhe dá esperanças num apuramento para as Challenger Series femininas.

Na segunda meia-final Mafalda Lopes não abrandou e conseguiu mais uma grande performance, somando 15,06 pontos, depois dos 15,67 que já tinha conseguido na fase anterior, para vencer com alguma surpresa e de forma categórica a israelita Anat Lelior, a surfista que garantiu a primeira vaga europeia para Tóquio, no Mundial de 2019.

Após essa jornada histórica para o surf português na prova feminina, a organização optou por terminar a ação, adiando as finais para a manhã de domingo, onde são esperadas ondas de qualidade para coroar os campeões do Caparica Surf Fest. E do lado feminina há pela primeira vez uma final 100% portuguesa no circuito QS que, curiosamente, coloca frente a frente as duas únicas portuguesas a serem campeãs europeias juniores da WSL. O espetáculo está garantido e que ganhe a melhor!

Mas antes disso há ainda as meias-finais masculinas, onde Espanha e França dividem protagonismo. Certo é que tanto a Espanha como a França vão ter um representante na final, com destaque para a presença nestas decisões de Gony Zubizarreta, surfista galego que reside em Portugal e que habitualmente compete na Liga MEO Surf.

Final feminina

Teresa Bonvalot x Mafalda Lopes

Meias-finais masculinas

Gony Zubizarreta (ESP) x Ruben Vitoria (ESP)

Thomas Debierre (FRA) x Charly Martin (FRA)