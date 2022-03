Francisca Veselko e Teresa Bonvalot nas 'meias' em Israel

As portuguesas Francisca Veselko e Teresa Bonvalot apuraram-se esta sexta-feira para e as meias-finais do Pro Netanya, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), que decorre na Praia Kontiki, em Israel.

A atual campeã portuguesa, Francisca Veselko, derrotou a compatriota Yolanda Hopkins (campeã nacional em 2019) nos 'quartos', numa bateria muito renhida (11,76 pontos contra 11,70), já depois de ter ultrapassado hoje os oitavos de final, e vai medir forças com a basca Nadia Erostarbe na primeira semifinal da competição.

Na outra meia-final vai estar Teresa Bonvalot, tricampeã portuguesa (2014, 2015 e 2020), que vai enfrentar a britânica Ellie Turner, após de ter tido sucesso nos oitavos de final, e, na fase seguinte, eliminar a lusa Mafalda Lopes (10,80 e 6,50, respetivamente).

No quadro masculino, Guilherme Fonseca, o último representante português em prova, foi hoje eliminado, ao ficar em terceiro na primeira bateria dos 'oitavos', com 9,34 pontos, atrás dos franceses Maxime Huscenot (14,50) e Thomas Debierre (11,73), e à frente do espanhol Vicente Romero (5,80).

O período de espera da prova israelita de 3.000 pontos do circuito de qualificação (QS) da WSL estende-se até 27 de março.