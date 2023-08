Francisco Almeida avança para a ronda 4 em Lacanau

O jovem surfista português Francisco Almeida qualificou-se, esta quarta-feira, para a ronda 4 do Lacanau Pro, segunda etapa do circuito de qualificação europeu 2023/24. Com o mar a não colaborar no sudoeste francês, a organização realizou apenas a ronda 3 masculina, onde Almeida foi o único dos três portugueses presentes a conseguir seguir em frente.O surfista da Costa de Caparica, de 23 anos, esteve em ação no heat 2, onde somou 8,17 pontos. Com o francês Justin Becret a vencer a disputa, com um score de 15,17, Almeida acabou por levar a melhor na luta pelo segundo posto, ficando à frente do francês Thomas Ledee (7,83) e do suíço Fantin Habashi (6,73).A mesma sorte não tiveram os compatriotas Guilherme Ribeiro e Luís Perloiro, que terminaram no 3.º posto dos heats 5 e 8, respetivamente, e assegurando ambos o 17.º posto final na prova gaulesa. Dessa forma, Almeida é o único representante luso nos 16 finalistas em Lacanau.Já o quarteto português presente na prova feminina – Yolanda Hopkins, Carolina Mendes, Mafalda Lopes e Francisca Veselko – continua à espera da estreia, uma vez que hoje apenas houve ação no masculino. E também não será antes de sábado que isso vai acontecer, uma vez que a organização decretou lay day para esta quinta-feira e também sexta-feira, devido à fraca previsão de ondas.