Francisco Mittermayer e Maria Dias em 3.º no Pro Júnior da Corunha

Os jovens portugueses Francisco Mittermayer e Maria Dias alcançaram, este domingo, o 3.º posto no Pro Júnior da Corunha, a terceira e última etapa do Pro Júnior Europeu 2023. Estes foram os melhores representantes nacionais na prova galega, que teve um desfecho sem qualquer surfista português qualificado para o Mundial Júnior da World Surf League.Com três portugueses a marcarem presença no dia final, Érica Máximo foi a primeira a ceder, tendo sido eliminada nos quartos-de-final femininos. Maria Dias superou esta fase, mas acabaria por cair nas meias-finais, num duelo com a francesa Aelan Vaast.Já do lado masculino Francisco Mittermayer tinha conseguido no sábado a qualificação para as meias-finais, onde viria a ser hoje derrotado pelo francês Nicolas Paulet, que seria o campeão desta etapa. A basca Janire Gonzalez Etxabarri foi a campeã da prova feminina.Nas contas dos rankings, Annette Gonzalez Etxabarri sagrou-se campeã europeia, com a irmã Janire a ser vice-campeã e com ambas a qualificarem-se para o Mundial Júnior. Do lado masculino, o francês Sam Piter foi o campeão, com o israelita Elay Bochan a fazer história ao garantir a outra vaga para o Mundial.Maria Salgado, no 5.º posto, foi a melhor portuguesa na temporada 2023 do Pro Júnior Europeu. Lua Escudeiro (8.ª) e Gabriela Dinis (9.ª) também terminaram no top 10 do ranking feminino. Francisco Mittermayer, no 6.º posto, foi o único português no top 10 masculino.