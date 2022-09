Francisco Ordonhas alcança 3.º posto no Pro Júnior de La Torche

Francisco Ordonhas alcançou, este domingo, o 3.º posto do Pro Júnior de La Torche, em França. A penúltima etapa do circuito Pro Júnior Europeu viu ainda Maria Salgado, de apenas 15 anos, conquistar o 5.º posto na prova feminina. Os dois jovens foram os melhores representantes nacionais na prova gaulesa, naquele que foi o primeiro grande resultado internacional de ambos.Após um sábado de ondas de grande potencial e em que os dois jovens lusos se destacaram ao longo de várias rondas, este domingo a sorte foi diferente para ambos. A ação retomou com os quartos-de-final femininos, onde Maria Salgado chegou a liderar o heat 3, mas acabou por ver o triunfo cair para o lado da francesa Sarah Leiceaga.Apesar da derrota nos quartos-de-final, a jovem surfista de Santa Cruz, de apenas 15 anos, conseguiu uma prestação honrosa, naquela que é a temporada de estreia no Pro Júnior Europeu. Um resultado que permitiu-lhe a subida ao 12.º posto do ranking europeu.Depois, foi a vez de as meias-finais masculinas irem para a água, com Francisco Ordonhas a enfrentar o espanhol Kai Odriozola no heat 2. Com 12,37 pontos, Ordonhas não conseguiu contrariar os 16,13 de Odriozola, despedindo-se de La Torche num honroso 3.º lugar. Algo que atirou o jovem surfista português, de apenas 17 anos, para o 7.º posto do ranking masculino.Com Francisco Ordonhas no 7.º posto do ranking masculino e Gabriela Dinis no 9.º lugar do ranking feminino, a jovem armada lusa parte para a etapa final do circuito Pro Júnior Europeu relativamente longe dos lugares cimentos, que darão acesso ao Mundial de Juniores da WSL.A derradeira etapa do circuito acontece já em Outubro, nos Açores. É lá que se vão decidir os campeões europeus juniores, com os bascos Bitor Garitaonandia e Janira Gonzalez Etxabarri na liderança dos respetivos rankings. Isto depois dos triunfos do francês Nicolas Paulet e da basca Annette Gonzalez Etxabarri terem vencido a etapa de La Torche, baralhando as contas do ranking.