Francisco Ordonhas e Maria Salgado avançam para o dia final em La Torche

Francisco Ordonhas e Maria Salgado são os representantes nacionais no dia final do Pro Júnior de La Torche, em França. Após um sábado de muita ação, com ondas incríveis e pontuações elevadas, ficaram definidos os finalistas da prova francesa, com Ordonhas a conseguir um passaporte para as meias-finais masculinas, enquanto Maria Salgado conseguiu uma das vagas nos quartos-de-final femininos.Do lado masculino realizaram-se três rondas ao longo do dia e as coisas até começaram de forma positiva para a armada lusa nas pesadas esquerdas de La Torche. No heat 4 da ronda 4 Afonso Antunes e Martim Nunes conseguiram avançar para a fase seguinte, depois de se cruzarem na mesma bateria. Guilherme Ribeiro e Francisco Ordonhas foram os outros portugueses a fazê-lo, numa fase em que apenas Joaquim Chaves ficou pelo caminho.Na ronda seguinte, já só com 16 surfistas em prova, as contas portuguesas complicaram-se, após as eliminações de Martim Nunes e Afonso Antunes, que se despediram ambos no 13.º posto. No heat 3 Francisco Ordonhas cruzou-se com Guilherme Ribeiro e acabaram os dois por discutir o segundo posto da bateria e a passagem aos quartos-de-final. Ordonhas acabou por levar a melhor por somente 0,24 pontos, enquanto Gui despediu-se de La Torche na 9.ª posição.Ao final da tarde disputaram-se ainda os quartos-de-final masculinos, onde Ordonhas, de apenas 17 anos, não acusou a pressão de ser o último resistente da armada lusa. Com 11,83 pontos, o jovem surfista luso acabou por vencer de forma folgada o francês Paco Alonzo, que se ficou pelos 8,97 pontos. Estava, assim, consumada a passagem às meias-finais, onde vai encontrar o espanhol Kai Odriozola na luta por uma das vagas na final.No lado feminino Maria Salgado assumiu o papel de grande surpresa do dia. A jovem surfista de Santa Cruz, de somente 15 anos, conseguiu superar a ronda 2 no segundo posto do heat 7, com um score sólido de 12,60. Isto já depois de Camila Cardoso ter sido eliminada nesta mesma fase, deixando a representação lusa entregue apenas à talentosa surfista do Oeste.Depois, na ronda 3, Maria Salgado elevou ainda mais o nível, vencendo a bateria 3, com um total de 13 pontos, deixando no 2.º posto um dos principais nomes do circuito, a espanhola Lucia Machado, enquanto a francesa Aelan Vaast foi uma das eliminadas. Dessa forma, Maria Salgado garantiu uma vaga nos quartos-de-final, onde vai ter pela frente no heat 3 a francesa Sarah Leiceaga.Estes são já os resultados mais expressivos a nível internacional para os dois jovens surfistas portugueses. Num circuito com surfista até 20 anos, Ordonhas e Salgado, que está na temporada de estreia no Pro Júnior Europeu, têm estado em grande forma em La Torche. E amanhã ainda podem fazer mais estragos, com a chamada para o dia final a estar marcada para as 10 horas locais – 9 horas em Portugal Continental.