Francisco Spínola espera uma "semana cheia de ondas" na Costa de Caparica

As previsões de ondulação para a etapa do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL), que arranca esta terça-feira na praia do Paraíso, Costa de Caparica, são positivas, destacou esta segunda-feira Francisco Spínola, responsável da WSL.

"A Costa de Caparica nunca desilude. Esperamos ter uma semana cheia de ondas. Os bancos de areia da praia do Paraíso estão ótimos, melhores do que nunca, e estamos verdadeiramente animados com as previsões de 'swell' [ondulação], especialmente para o fim de semana, quando devem decorrer as finais", adiantou à Lusa o presidente da WSL para a Europa, Médio Oriente e África (EMEA).

O Estrela Galicia Caparica Surf Fest, que conta com uma prova de qualificação masculina de 3 000 pontos e uma prova de qualificação feminina de 1 000 pontos, está agendado para entre 18 e 23 de maio, seguindo-se ao Pro Santa Cruz, prova de qualificação masculina de 3 000 pontos, que decorreu entre 11 e 16 de maio e que foi ganha pelo tetracampeão português Vasco Ribeiro.

"A Costa de Caparica é espetacular, tem ondas o ano todo, e tudo indica que vamos ter altas ondas neste campeonato. Isso é o mais importante. Desejo boa sorte a todos e, sobretudo, aos portugueses", lançou Vasco Ribeiro, durante a conferência de imprensa de apresentação da prova, garantindo que vai tentar repetir a vitória que alcançou em Santa Cruz, a primeira da carreira no circuito de qualificação da WSL.

Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada, anfitriã do evento, considerou que as praias da Caparica são "dos melhores 'spots' [locais de surf] do país", oferecendo "condições para todos os praticantes, desde os iniciantes até aos profissionais".

E acrescentou:" A realização do Caparica Surf Fest demonstra que Portugal é um destino seguro. Além disso, acho que não há outra capital europeia, além de Lisboa, com estas condições. Todos reconhecem a Costa de Caparica como um lugar único e extraordinário".

Já o diretor de prova, Hugo Pinheiro, rematou que esta etapa vai contar com uma "praia incrível, sol a semana toda e boas ondas".