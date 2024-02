Frederico Morais alcança 9.º lugar em Sunset Beach

Frederico Morais alcançou, esta madrugada de segunda-feira, a 9.ª posição no Pro Sunset Beach, no Havai. O surfista português caiu nos oitavos-de-final da segunda etapa do circuito mundial de 2024, depois de ter eliminado o líder do ranking mundial na ronda 3, ao início do dia.Depois de ter vingado a derrota em Pipeline na ronda 3, precisamente frente ao havaiano Barron Mamiya, que acabaria por ser campeão em Pipeline, desta vez Kikas foi mais forte a conseguiu superar a ronda 3, atirando o licra amarela do Tour para fora de competição.Mais tarde, já no início da madrugada, Frederico competiu nos oitavos-de-final frente ao brasileiro Italo Ferreira. Apesar do equilíbrio registado, o campeão olímpico em título e antigo campeão mundial acabou por ser mais forte, com 13,23 pontos somados, contra 12,07 do português.Apesar da derrota, Morais sai do Havai com um resultado positivo nas contas do ranking, que o pode ajudar a manter-se no corte do meio da temporada, onde apenas 22 surfistas irão permanecer na elite mundial após as cinco primeiras etapas.O circuito mundial segue do Havai para Peniche, onde no início de Março acontece a terceira etapa da temporada. Antes disso, Kikas junta-se à Seleção Nacional que vai disputar o Mundial ISA em Porto Rico, onde vão estar em jogo as últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris’2024.HEAT 1: Griffin Colapinto (USA) 13.67 DEF. Kade Matson (USA) 9.67HEAT 2: Kanoa Igarashi (JPN) 13.50 DEF. Matthew McGillivray (RSA) 13.03HEAT 3: Jacob Willcox (AUS) 13.40 DEF. Leonardo Fioravanti (ITA) 13.33HEAT 4: Seth Moniz (HAW) 11.34 DEF. Gabriel Medina (BRA) 8.33HEAT 5: John John Florence (HAW) 10.60 DEF. Deivid Silva (BRA) 8.06HEAT 6: Miguel Pupo (BRA) 11.00 DEF. Imaikalani deVault (HAW) 6.30HEAT 7: Jordy Smith (RSA) 12.16 DEF. Samuel Pupo (BRA) 11.33HEAT 8: Rio Waida (INA) 10.03 DEF. Yago Dora (BRA) 7.46HEAT 9: Ethan Ewing (AUS) 10.17 DEF. Kelly Slater (USA) 8.93HEAT 10: Liam O'Brien (AUS) 12.77 DEF. Caio Ibelli (BRA) 11.54HEAT 11: Connor O'Leary (JPN) 11.50 DEF. Eli Hanneman (HAW) 7.50HEAT 12: Ryan Callinan (AUS) 12.34 DEF. Brodi Sale (HAW) 7.67HEAT 13: Frederico Morais (POR) 13.83 DEF. Barron Mamiya (HAW) 8.43HEAT 14: Italo Ferreira (BRA) 12.34 DEF. Crosby Colapinto (USA) 9.03HEAT 15: Jake Marshall (USA) 15.50 DEF. Ian Gentil (HAW) 12.17HEAT 16: Jack Robinson (AUS) 13.77 DEF. Cole Houshmand (USA) 12.66HEAT 1: Kanoa Igarashi (JPN) 8.43 DEF. Griffin Colapinto (USA) 7.00HEAT 2: Seth Moniz (HAW) 10.40 DEF. Jacob Willcox (AUS) 9.26HEAT 3: John John Florence (HAW) 16.06 DEF. Miguel Pupo (BRA) 8.83HEAT 4: Jordy Smith (RSA) 12.67 DEF. Rio Waida (INA) 11.60HEAT 5: Liam O'Brien (AUS) 13.83 DEF. Ethan Ewing (AUS) 7.67HEAT 6: Ryan Callinan (AUS) 12.50 DEF. Connor O'Leary (JPN) 8.23HEAT 7: Italo Ferreira (BRA) 13.23 DEF. Frederico Morais (POR) 12.07HEAT 8: Jack Robinson (AUS) 14.66 DEF. Jake Marshall (USA) 11.77HEAT 1: Kanoa Igarashi (JPN) vs. Seth Moniz (HAW)HEAT 2: John John Florence (HAW) vs. Jordy Smith (RSA)HEAT 3: Liam O'Brien (AUS) vs. Ryan Callinan (AUS)HEAT 4: Italo Ferreira (BRA) vs. Jack Robinson (AUS)