Frederico Morais alcança a final do Hawaian Pro

O surfista português Frederico 'Kikas' Morais venceu este domingo a segunda meia-final do Hawaian Pro, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf, e garantiu uma vaga na final do campeonato havaiano.

Numa bateria em que as condições do mar não permitiram grandes pontuações aos surfistas, 'Kikas' garantiu o primeiro lugar com 7,10 pontos, seguido de perto pelo sul-africano Matthew McGillivray (7,07 pontos), que também avançou para a final, e deixando para trás dois surfistas da elite mundial de surf, o francês Michel Bourez (5,16) e o norte-americano Kelly Slater (3,80), onze vezes campeão do mundo,.

O surfista do Guincho vai agora disputar a final da competição de 10.000 pontos (o máximo do circuito de qualificação) contra o australiano Ethan Ewing, o italiano Leonardo Fioravanti e o sul-africano Matthew McGillivray.

O Hawaian Pro começou em 13 de novembro e o período de espera termina hoje, sendo a primeira 'perna' dos três campeonatos que decorrem no Havai e integram o Vans Triple Crown of Surfing, dois do circuito de qualificação (Hawaian Pro e Vans World Surf of Surfing) e um do circuito mundial (Billabong Pipe Masters).