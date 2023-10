Frederico Morais apura-se para a ronda 3 na Ericeira

Frederico Morais garantiu, esta terça-feira, em grande estilo, a qualificação para a ronda 3 do EDP Vissla Pro, penúltima etapa do circuito Challenger Series 2023. Com a qualificação bem encaminhada para o circuito mundial do próximo ano, Kikas, atual 5.º do ranking, estreou-se da melhor forma nas ondas de Ribeira D’Ilhas, onde a armada lusa conseguiu uma jornada positiva.Na ronda inaugural masculina estiveram em ação os três wildcards portugueses, com Henrique Pyrrait a ficar pelo caminho. Contudo, os jovens Martim Nunes e Joaquim Chaves estiveram em grande plano e conseguiram vencer os respetivos heats, juntando-se aos cabeças-de-série na fase seguinte do evento luso.Na ronda 2 foi a vez de Frederico estrear-se e fê-lo da forma mais eficiente possível. Com apenas duas ondas surfadas, o surfista de Cascais conseguiu um dos melhores scores do dia, com um total de 14,66 pontos, não dando qualquer hipótese à concorrência.Nesta mesma ronda 2, Martim Nunes voltou a testar-se frente aos surfistas internacionais que lutam pelo acesso à elite mundial, mas, desta vez, com um desfecho diferente. O campeão nacional júnior ficou no quarto e último posto do heat 9.Com a organização a realizar somente 12 dos 16 heats da ronda 2 masculina, Joaquim Chaves acabou por não entrar em cena nesta fase da prova. Amanhã o jovem surfista lisboeta terá a oportunidade de continuar a surpreender e juntar-se a Frederico Morais na ronda 3.Por sua vez, Kikas já sabe que vai ficar colocado no heat 3, onde irá medir forças com o australiano Reef Heazlewood, com o brasileiro Leo Casal e com o sueco Kian Martin. Caso avance para os oitavos-de-final, o surfista português fica cada vez mais perto de garantir o regresso ao principal circuito de surf mundial.HEAT 13: Jacob Willcox (AUS) vs. Joel Vaughan (AUS) vs. Maxime Huscenot (FRA) vs. Joaquim Chaves (POR)HEAT 14: Samuel Pupo (BRA) vs. Marco Mignot (FRA) vs. Carlos Munoz (CRC) vs. John Mark Tokong (PHL)HEAT 15: Kade Matson (USA) vs. Jake Marshall (USA) vs. Alister Reginato (AUS) vs. Joh Azuchi (JPN)HEAT 16: Matthew McGillivray (RSA) vs. Alejo Muniz (BRA) vs. Nat Young (USA) vs. Jabe Swierkocki (USA)HEAT 1: Deivid Silva (BRA) 13.26 DEF. Dylan Moffat (AUS) 12.16, Te Kehukehu Butler (NZL) 11.30, Miguel Pupo (BRA) 10.27HEAT 2: Jackson Baker (AUS) 11.87 DEF. Tenshi Iwami (JPN) 10.30, Miguel Tudela (PER) 9.57, Jadson Andre (BRA) 8.97HEAT 3: George Pittar (AUS) 12.23 DEF. Hiroto Ohhara (JPN) 11.73, Luke Thompson (RSA) 11.40, Morgan Cibilic (AUS) 10.70HEAT 4: Cole Houshmand (USA) 14.80 DEF. Keanu Asing (HAW) 13.26, Jorgann Couzinet (FRA) 8.60, Marc Lacomare (FRA) 7.70HEAT 5: Reef Heazlewood (AUS) 13.76 DEF. Eithan Osborne (USA) 11.90, Kai Paula (DEU) 10.80, Eli Hanneman (HAW) 7.67HEAT 6: Frederico Morais (POR) 14.66 DEF. Justin Becret (FRA) 13.60, Mikey McDonagh (AUS) 12.16, Jordan Lawler (AUS) 10.63HEAT 7: Dimitri Poulos (USA) 12.03 DEF. Leo Casal (BRA) 11.13, Joan Duru (FRA) 10.60, Nolan Rapoza (USA) 9.93HEAT 8: Leonardo Fioravanti (ITA) 10.20 DEF. Kian Martin (SWE) 9.60, Lucca Mesinas (PER) 9.50, Timothe Bisso (FRA) 8.74HEAT 9: Adin Masencamp (RSA) 11.80 DEF. Jackson Bunch (HAW) 10.50, Kanoa Igarashi (JPN) 10.40, Martim Nunes (POR) 8.30HEAT 10: Michael Rodrigues (BRA) 14.23 DEF. Ian Gouveia (BRA) 11.33, Rafael Teixeira (BRA) 10.53, Jett Schilling (USA) 9.93HEAT 11: Kauli Vaast (FRA) 14.33 DEF. Ryan Kainalo (BRA) 12.83, Crosby Colapinto (USA) 12.74, Edgard Groggia (BRA) 11.97HEAT 12: Mateus Herdy (BRA) 12.27 DEF. Imaikalani deVault (HAW) 11.57, Daiki Tanaka (JPN) 10.06, Lucas Silveira (BRA) 9.27HEAT 1: Te Kehukehu Butler (NZL) 12.10 DEF. Tenshi Iwami (JPN) 10.73, Connor Slijpen (RSA) 8.43, Brodi Sale (HAW) 6.57HEAT 2: Hiroto Ohhara (JPN) 14.50 DEF. Keanu Asing (HAW) 10.23, Adur Amatriain (EUK) 9.20, Gatien Delahaye (FRA) 8.76HEAT 3: Kai Paula (DEU) 14.50 DEF. Jordan Lawler (AUS) 12.13, Tiago Carrique (FRA) 11.14, Kalani Ball (AUS) 9.77HEAT 4: Leo Casal (BRA) 11.73 DEF. Kian Martin (SWE) 11.67, Henrique Pyrrait (POR) 8.44, Joshua Moniz (HAW) 5.60HEAT 5: Martim Nunes (POR) 11.17 DEF. Rafael Teixeira (BRA) 10.70, Mihimana Braye (FRA) 9.57, Josh Burke (BRB) 8.03HEAT 6: Ryan Kainalo (BRA) 10.47 DEF. Daiki Tanaka (JPN) 10.10, Taj Lindblad (USA) 9.73, Shion Crawford (HAW) 7.33HEAT 7: Joaquim Chaves (POR) 11.77 DEF. John Mark Tokong (PHL) 10.83, Billy Stairmand (NZL) 10.17, Daniel Emslie (RSA) 8.63HEAT 8: Joh Azuchi (JPN) 13.23 DEF. Jabe Swierkocki (USA) 10.70, Sheldon Simkus (AUS) 9.17, Jarvis Earle (AUS) 8.30