Frederico Morais avança diretamente para a ronda 3 em Supertubos

Frederico Morais qualificou-se esta sexta-feira para a ronda 3 do MEO Pro Portugal, fazendo-o de forma direta, depois de ter sido segundo classificado no heat 7 da ronda inaugural da prova portuguesa que se está a disputar em Supertubos. Kikas foi o único dos três portugueses em prova a evitar a ronda de repescagem.Com a prova a retomar às 12H30 e com as condições a melhorarem ligeiramente, Frederico ainda sofreu num heat muito equilibrado frente ao brasileiro Caio Ibelli e ao norte-americano Conner Coffin. Contudo, um tubo já na reta final, pontuado com 5,23, garantiu a Frederico a passagem direta para a fase man-on-man. Coffin, que era o top seed neste heat, caiu para a repescagem.O surfista de Cascais, único dos três portugueses que pertence à elite mundial, fez, assim, melhor que os compatriotas, que terão de disputar a repescagem, que deverá acontecer ainda hoje. Na fase da repescagem estarão apenas 12 surfistas divididos em apenas quatro heats de três surfistas. Nesta fase, apenas ficam pelo caminho quatro surfistas, os terceiros em cada heat.Os heats só ficarão definidos no final desta ronda inaugural, mas já é possível saber que Afonso Antunes estará logo no heat 1 com Kelly Slater e outro surfista a designar, enquanto Vasco estará logo no heat seguinte com Conner Coffin e também um terceiro surfista.Já Frederico Morais, apesar de ter escapado à repescagem por apenas 0,06 pontos, vai sair prejudicado em relação ao seeding para a ronda 3. Os vencedores na ronda inaugural melhoram sempre o seeding, enquanto os segundos classificados saem prejudicados nessa situação. Só depois de terminar a repescagem Kikas deverá conhecer o heat e o adversário para a ronda 3.