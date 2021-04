Frederico Morais avança mais um heat em Narrabeen

Frederico Morais garantiu, esta madrugada de domingo, a qualificação para a 4.ª ronda do Rip Curl Narrabeen Classic, depois de ter conseguido somar mais um triunfo nesta que é a terceira etapa do WCT 2021. Desta feita, o surfista português superou o francês Michel Bourez logo no heat 2 da 3.ª ronda. Agora, na próxima fase, Kikas vai ter pela frente o brasileiro e atual número 7 mundial Filipe Toledo.





Numa jornada marcada, mais uma vez, por ondas complicadas, por vários aéreos e também por um avistamento de tubarão no pico, que obrigou à interrupção da prova por alguns minutos, os surfistas sentiram muitas dificuldades para imporem pontuações altas. E Frederico não foi exceção. Ainda assim, o surfista de Cascais geriu o heat com grande à vontade, conseguindo vencer de forma convincente um dos surfistas mais experientes do circuito.Kikas garantiu um score de 9,63 pontos, praticamente no início do heat, limitando-se depois a gerir. Tudo começou com uma esquerda em que encaixou três manobras, sendo pontuado com 4,00. Depois, ainda antes de terem passado os primeiros 10 minutos da bateria, Frederico encontrou uma rara direita, em que colocou cinco manobras, conseguindo a melhor onda deste duelo, com 5,83 pontos.Bourez acabou por não se encontrar com o mar e ficou-se pelos 6,94 pontos. Este foi, assim, o segundo triunfo para Frederico Morais em cinco embates frente ao surfista natural do Taiti, que já leva 12 anos consecutivos entre a elite mundial. Uma vitória importante – a 39.ª vitória no circuito -, que garante, pelo menos, outro 9.º posto ao surfista português, tal como aconteceu na etapa anterior, em Newcastle.Agora, Kikas vai medir forças com Filipe Toledo, que vem de um triunfo frente a Mikey Wright, na bateria inaugural dos oitavos-de-final. À semelhança do que se passou na etapa anterior, Frederico volta a abrir esta fase, embora mude o adversário. Em Newcastle perdeu para Gabriel Medina. Agora, volta a ter outro brasileiro, igualmente candidato ao título, pela frente.Em relação ao resto da ação, que começou com a realização das repescagens, o grande destaque do dia acabou por ser, mais uma vez, a prestação do campeão mundial a atual número um Italo Ferreira. Depois de Fanning superar a repescagem, ambos voltaram a marcar encontro, mas o brasileiro fez questão de não dar qualquer hipótese ao tricampeão mundial, vencendo o duelo com 13 pontos, contra 9,33, naquela que foi a pontuação mais elevada da ronda.Registaram-se ainda várias surpresas, com nomes sonantes a ficarem já pelo caminho. Foi o caso do australiano Owen Wright que perdeu para o compatriota Ethan Ewing, de Jack Freestone que foi superado por Jadson Andre ou de Julian Wilson que voltou a decepcionar, desta feita frente ao rookie Morgan Cibilic. A nova sensação do surf australiano vai agora marcar um reencontro frente a John John Florence, depois de ter eliminado o havaiano com muito estrondo na ronda 3 em Newcastle.Entre os outros favoritos, Gabriel Medina cumpriu, batendo o wildcard local Dylan Moffat no heat 5. Caio Ibelli, Jack Robinson, Conner Coffin e, por fim, Kanoa Igarashi foram os outros vencedores da ronda, numa altura em que ainda faltam disputar-se quatro heats. Neles estão por competir nomes como Jordy Smith, Adriano de Souza ou Ryan Callinan.Já na prova feminina, cumpriram-se apenas os dois heats de repescagem, com alguns destaques pelo meio. Desde logo o triunfo de Tyler Wright, que no fim revelou estar a competir com um tornozelo lesionado. Por outro lado, a grande decepção foi a eliminação precoce da rookie Isabella Nichols, que em Newcastle tinha chegado à final – a wildcard Laura Enever foi a outra eliminada da ronda. Mas a grande prestação do dia foi da francesa Johanne Defay, que com 16,66 pontos conseguiu o melhor score de todo o evento até ao momento.