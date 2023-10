Frederico Morais avança para a ronda 3 em Saquarema

Frederico Morais garantiu, este domingo, a passagem à ronda 3 do Saquarema Pro, etapa final do circuito Challenger Series, que se está a disputar no Rio de Janeiro. Algo que coloca o surfista português cada vez mais perto de garantir a qualificação para o circuito mundial de surf.

Kikas começou da melhor forma a participação na prova brasileira, depois de ter assegurado o 2.º posto no heat 13 da ronda 2. Com 11,50 pontos, Morais foi apenas superado pelo australiano Jarvis Earle, ficando à frente do australiano Mikey McDonagh e do brasileiro Leo Casal.

Na próxima fase, Frederico Morais vai competir no oitavo e último heat de uma ronda em que já só estão 32 surfistas em cena. Kikas vai medir forças com o norte-americano Kade Matson, o australiano George Pittar e o brasileiro Alejo Muniz. Os dois primeiros avançam para os oitavos-de-final e, caso o faça, o surfista de Cascais fica a somente uma ronda do regresso à elite mundial.

Atualmente no 3.º posto do ranking, Frederico garante automaticamente a qualificação para o World Tour 2024 se chegar aos quartos-de-final em Saquarema. Caso não o faça, fica dependente de terceiros para terminar no top 10 do ranking, que garante a qualificação. Um cenário que, nesta altura, parece cada vez mais real para Kikas.

Este domingo a prova feminina não foi para a água. Quando a ação retomar, Teresa Bonvalot, Kika Veselko e Carolina Mendes vão competir na ronda 2 feminina, onde as contas já estão fechadas para as cores nacionais. Nenhuma das três tem possibilidade matemáticas de terminar a temporada no top 5 do ranking femimino.