Frederico Morais avança para a ronda 3 no Havai

Frederico Morais carimbou, esta quarta-feira, a passagem direta à ronda 3 do Pipe Pro, a etapa inaugural do circuito mundial de surf de 2024. O surfista português ficou no 2.º posto do heat 8 da ronda inaugural da prova havaiana e conseguiu evitar a ronda de repescagem, graças a uma onda apanhada já no último minuto da bateria.Numa disputa em que o mar não colaborou com os surfistas, o italiano Leo Fioravanti destacou-se ligeiramente da concorrência, ao somar um total de 6,60 pontos. Com apenas uma onda de 0,40 pontos surfada até à reta final da bateria, Kikas conseguiu encontrar um tubo, com muita emoção à mistura, que lhe valeu a ultrapassagem ao australiano Liam O’Brien.Com os 4,17 pontos que recebeu na segunda e última onda, Frederico terminou a bateria com 4,57 pontos, à frente dos 3,60 de O’Brien, que foi atirado para a ronda 2, onde a derrota já vale eliminação. Em sentido inverso, Frederico já está garantido nos 16-avos-de-final em Pipeline.Nas baterias anteriores o destaque foi para o havaiano John John Florence, que 15,20 pontos. Gabriel Medina, Kelly Slater, Griffin Colapinto ou Jack Robinson foram outros dos favoritos a começar a prova havaiana da melhor forma, enquanto o brasileiro e campeão mundial em título Filipe Toledo foi relegado para a ronda de repescagem.