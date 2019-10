Frederico Morais avança para a terceira ronda no Quiksilver Pro France

O português Frederico Morais qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do Quiksilver Pro France, nona etapa do circuito mundial de surf, ao terminar o seu heat na segunda posição.Frederico Morais, 34.º do ranking mundial, conquistou 10,1 pontos (5,07 e 5,03), na segunda bateria da primeira ronda, sendo apenas batido pelo brasileiro Italo Ferreira, quinto do circuito, que somou 11,94 (6,17 e 5,77).O brasileiro Caio Ibelli, 21.º da hierarquia e que substitui o havaiano John John Florence, foi relegado para a repescagem, ao totalizar 9,6 pontos (5,3 e 4,3).Kikas, que venceu recentemente o Azores Airlines Pro, do circuito de qualificação, é um dos suplentes da edição de 2019 do circuito principal, cumprindo, em França, a sua quinta presença.O surfista natural de Cascais tem como melhores registos este ano o terceiro lugar no Oi Rio Pro, no Brasil, e o 17.º no Corona Open J-Bay, na África do Sul, além de duas eliminações nas repescagens, no Margaret River Pro, na Austrália, e no Tahiti Pro Teahupo'o, na Polinésia Francesa.