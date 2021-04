Frederico Morais avança para as meias-finais em Narrabeen

Frederico Morais garantiu a qualificação para as meias-finais do Rip Curl Narrabeen Classic, depois de bater, ao início da madrugada desta terça-feira, o australiano Ethan Ewing no primeiro heat dos quartos-de-final da prova australiana, a terceira da temporada 2021 do WCT.





Kikas esteve novamente em grande forma e começou o dia final em Narrabeen com uma performance sólida, que resultou no melhor score da temporada, com 13,84 pontos, contra apenas 11,83 de Ewing. O surfista português teve um início forte de bateria e acabou por dominar o duelo do início ao fim, fazendo uma gestão perfeita dos acontecimentos.Com este triunfo Kikas regressa a uma meia-final de uma etapa do WCT, depois de o ter conseguido pela última vez em 2019, no Rio de Janeiro. Nas meias-finais, que deverão começar por volta das 3 horas da madrugada em Portugal Continental, Frederico vai ter pela frente o vencedor da bateria entre Gabriel Medina e o rookie australiano Morgan Cibilic.Para já, o surfista de Cascais tem garantido o 3.º posto e 6050 pontos, que o podem colocar dentro do top 10 do ranking. Caso consiga chegar à final, Kikas iguala o melhor resultado da carreira no WCT, que aconteceu em 2017, no ano de rookie, em Jeffreys Bay, na África do Sul, onde só foi travado pelo brasileiro Filipe Toledo.Curiosamente, Frederico já venceu Toledo nos oitavos-de-final desta etapa. E se encontrar Medina na próxima fase, será o reencontro depois da vitória do brasileiro em Newcastle. Contudo, nesse sucesso em J-Bay, Frederico deixou pelo caminho nas meias-finais, precisamente, Gabriel Medina.