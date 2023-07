Frederico Morais avança para as meias-finais na África do Sul

Frederico Morais qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Ballito Pro, na África do Sul, sendo este já o seu melhor resultado da temporada.Para chegar aos últimos quatro desta prova do circuito Challenger Series, que apura para o Circuito Mundial de 2024, o surfista português eliminou o brasileiro Alejo Muniz, depois de virar a bateria dos quartos de final a seu favor, obtendo duas notas de 7.30 e 7 pontos. Muniz liderou durante grande parte, com 5.50 e 5.93, 11.43 no total, mas os 14.30 de Frederico Morais fizeram a diferença.Kikas, como é mais conhecido, vai agora defrontar nas meias-finais o norte-americano Kade Matson.